Фанаты «Локо» освистали Баринова перед матчем с ЦСКА. Хавбек перешел к армейцам зимой

Фанаты «Локомотива» освистали Баринова.

Болельщики «Локомотива» освистали полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова.

Это произошло во время объявления стартового состава армейцев перед матчем 30-го тура Мир РПЛ (1:2, второй тайм).

Баринов является воспитанником железнодорожников. Зимой 29-летний футболист перешел из «Локомотива» в ЦСКА.