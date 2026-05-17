Тюкавин забил 9-й гол в сезоне РПЛ – «Балтике»

Тюкавин забил 9-й гол в сезоне РПЛ.

Константин Тюкавин забил за «Динамо » во втором матче подряд.

Нападающий бело-голубых отличился на 71-й минуте матча с «Балтикой» в 30-м туре Мир РПЛ и вывел свою команду вперед (2:1, второй тайм). Ранее Тюкавин забил «Краснодару» в игре 29-го тура против «Краснодара» (2:1).

Всего в нынешнем сезоне на счету Тюкавина 12 голов и 6 ассистов в 31 матче во всех турнирах. Девять голов форвард забил в чемпионате, еще три – в FONBET Кубке России.

