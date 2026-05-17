Чистяков получил красную, сбив Вендела в подкате возле штрафной «Ростова». Карасев сперва предупредил защитника, а после повтора удалил
Чистяков получил красную в матче с «Зенитом».
«Зенит» остался в большинстве на концовку игры с «Ростовом».
На 71-й минуте игры 30-го тура Мир РПЛ Дмитрий Чистяков бросился в подкат недалеко от своей штрафной, пытаясь помешать Венделу добраться до мяча после неудачного паса партнера, и сбил бразильца.
Сперва главный судья Сергей Карасев показал защитнику «Ростова» желтую карточку, но после изучения повтора решил удалить его за «лишение явной возможности забить гол».
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Страна»
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27016 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Хотя понимаю, что без этого наброс не получится.