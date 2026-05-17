Чистяков получил красную, сбив Вендела в подкате возле штрафной «Ростова». Карасев сперва предупредил защитника, а после повтора удалил

Чистяков получил красную в матче с «Зенитом».

«Зенит » остался в большинстве на концовку игры с «Ростовом ».

На 71-й минуте игры 30-го тура Мир РПЛ Дмитрий Чистяков бросился в подкат недалеко от своей штрафной, пытаясь помешать Венделу добраться до мяча после неудачного паса партнера, и сбил бразильца.

Сперва главный судья Сергей Карасев показал защитнику «Ростова» желтую карточку, но после изучения повтора решил удалить его за «лишение явной возможности забить гол».

