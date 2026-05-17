  • Чистяков получил красную, сбив Вендела в подкате возле штрафной «Ростова». Карасев сперва предупредил защитника, а после повтора удалил
Чистяков получил красную, сбив Вендела в подкате возле штрафной «Ростова». Карасев сперва предупредил защитника, а после повтора удалил

Чистяков получил красную в матче с «Зенитом».

«Зенит» остался в большинстве на концовку игры с «Ростовом».

На 71-й минуте игры 30-го тура Мир РПЛ Дмитрий Чистяков бросился в подкат недалеко от своей штрафной, пытаясь помешать Венделу добраться до мяча после неудачного паса партнера, и сбил бразильца.

Сперва главный судья Сергей Карасев показал защитнику «Ростова» желтую карточку, но после изучения повтора решил удалить его за «лишение явной возможности забить гол».

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Страна»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Ростов
Дмитрий Чистяков
судьи
Сергей Карасев
Вендел
видеоповторы
дисквалификации
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит

По мнению здещних экспертов если 2 игрока атакующей команды ближе к воротам чем последний защитник соперника,это не явная возможность забить и не повод для красной
ОтветФёдор Кузнецов
Здешние писаки – эталонные фанаты бычков и москвабадских бюджетников
ОтветФёдор Кузнецов
Справедливая красная. А эти эксперты даже матч не смотрят.
Тут одно удивительно. Зачем Карасёву вар, очевидный же момент был
Ответunreality
до сих пор не знаем технологии вмешательства вара? Карасеву-то может и не нужен он был, а Вару Карасев понадобился
Спасибо карасю и кукушке
Чистяков довольный ушел с поля или показалось
ОтветВладимир Осипов
Не показалось. Пожав руку судье и тренеру соперников
Так вы не стесняйтесь, добавьте в пост картинку с общей камеры. Чтобы понятно было, где был фол, где располагались другие игроки.
Хотя понимаю, что без этого наброс не получится.
Следующим должен быть незасчитаный гол Ростова
Ставка , удаление у Ростова и пенальти ! Играет на 100%
Московские поплачут под этой новостью. Сейчас ещё выйдет "фанаты Ростова скандировали Зпрф" и московские пойдут туда плакать
Ну чуть-чуть перестраховался Зенит. Чтобы уж наверняка. Обстоятельно к делу подошли, серьезно. Оно и правильно. Клуб серьезный. Задачи серьезные. Стооднолетие опять же. Нельзя допускать небрежность. Ко всему нужно подходить основательно...
ОтветKodoto
А что не так? Нога прямая, поднял выше колена. Или надо было бензопилой пилить для КК? Это не считая фола последней надежды😼
