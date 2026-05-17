Маласиа покинет «МЮ» по истечении контракта летом, сообщил клуб. Защитник сыграл два матча в этом сезоне

Маласиа покинет «МЮ» в конце сезона.

Тирелл Маласиа покинет «Манчестер Юнайтед » по истечении контракта этим летом.

Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

Маласиа перешел в «МЮ» в 2022 году из «Фейеноорда». В нынешнем сезоне 26-летний нидерландский защитник сыграл в двух матчах, выйдя на замену в концовке обеих встреч с «Ньюкаслом» в АПЛ .