Кордоба забил 17-й гол в РПЛ и лидирует в списке бомбардиров. Форвард «Краснодара» на четыре мяча опережает Батракова и Хиля

Кордоба забил 17-й гол в сезоне РПЛ.

Джон Кордоба увеличил отрыв от преследователей в списке бомбардиров Мир РПЛ.

Нападающий «Краснодара » отличился на 63-й минуте матча с «Оренбургом » в 30-м туре. Голевую передачу отдал Жоау Батчи .

В сезоне РПЛ-2025/26 на счету Кордобы 17 голов, он лидирует в списке бомбардиров турнира. Второе место делят Алексей Батраков («Локомотив ») и Брайан Хиль («Балтика») – у них по 13 мячей.

