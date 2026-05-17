Кордоба забил 17-й гол в РПЛ и лидирует в списке бомбардиров. Форвард «Краснодара» на четыре мяча опережает Батракова и Хиля
Кордоба забил 17-й гол в сезоне РПЛ.
Джон Кордоба увеличил отрыв от преследователей в списке бомбардиров Мир РПЛ.
Нападающий «Краснодара» отличился на 63-й минуте матча с «Оренбургом» в 30-м туре. Голевую передачу отдал Жоау Батчи.
В сезоне РПЛ-2025/26 на счету Кордобы 17 голов, он лидирует в списке бомбардиров турнира. Второе место делят Алексей Батраков («Локомотив») и Брайан Хиль («Балтика») – у них по 13 мячей.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
