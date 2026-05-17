Сулейманов пнул ушедший за пределы поля мяч и попал в живот Адамову, а потом легко боднул возмущавшегося Соболева. Александр упал, Тимур рассмеялся и потер глаза кулаками
Соболев упал на газон после того, как его боднул Сулейманов.
В начале второго тайма матча 30-го тура между игроками «Ростова» и «Зенита» возникла конфликтная ситуация.
На 55-й минуте нападающий хозяев Тимур Сулейманов, раздосадованный выходом мяча за пределы поля, нанес по нему удар и попал в живот голкиперу Денису Адамову. Вратарь упал на газон.
Когда форвард петербуржцев Александр Соболев выразил недовольство действиями соперника, Сулейманов подошел к нему и уперся лбом в лоб, сделав легкий толчок. Нападающий «Зенита» упал на газон. Тимур рассмеялся и начал демонстративно тереть глаза кулаками.
Изображения: кадры из трансляции «Матч! Страна»
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27008 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
- Айда на речку! - крикнул Сергей.
Ребята побежали вниз к реке. Солнце светило ярко, в воздухе слышалось стрекотание кузнечиков.
Александр вскочил и помчался вслед за остальными
А Сулейманов поступил нехорошо..
Факт есть факт. Пенальти чистый. Красная такая же. Матч ужасный. Ростов всю игру страдает ерундой (как и Зенит, к слову).