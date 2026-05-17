Сулейманов пнул ушедший за пределы поля мяч и попал в живот Адамову, а потом легко боднул возмущавшегося Соболева. Александр упал, Тимур рассмеялся и потер глаза кулаками

Соболев упал на газон после того, как его боднул Сулейманов.

В начале второго тайма матча 30-го тура между игроками «Ростова » и «Зенита» возникла конфликтная ситуация.

На 55-й минуте нападающий хозяев Тимур Сулейманов , раздосадованный выходом мяча за пределы поля, нанес по нему удар и попал в живот голкиперу Денису Адамову . Вратарь упал на газон.

Когда форвард петербуржцев Александр Соболев выразил недовольство действиями соперника, Сулейманов подошел к нему и уперся лбом в лоб, сделав легкий толчок. Нападающий «Зенита » упал на газон. Тимур рассмеялся и начал демонстративно тереть глаза кулаками.

