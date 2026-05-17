  Сулейманов пнул ушедший за пределы поля мяч и попал в живот Адамову, а потом легко боднул возмущавшегося Соболева. Александр упал, Тимур рассмеялся и потер глаза кулаками
Сулейманов пнул ушедший за пределы поля мяч и попал в живот Адамову, а потом легко боднул возмущавшегося Соболева. Александр упал, Тимур рассмеялся и потер глаза кулаками

Соболев упал на газон после того, как его боднул Сулейманов.

В начале второго тайма матча 30-го тура между игроками «Ростова» и «Зенита» возникла конфликтная ситуация.

На 55-й минуте нападающий хозяев Тимур Сулейманов, раздосадованный выходом мяча за пределы поля, нанес по нему удар и попал в живот голкиперу Денису Адамову. Вратарь упал на газон.

Когда форвард петербуржцев Александр Соболев выразил недовольство действиями соперника, Сулейманов подошел к нему и уперся лбом в лоб, сделав легкий толчок. Нападающий «Зенита» упал на газон. Тимур рассмеялся и начал демонстративно тереть глаза кулаками.

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Страна»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
..а потом легко боднул возмущавшегося Соболева. Александр упал, Тимур рассмеялся и потер глаза кулаками.
- Айда на речку! - крикнул Сергей.
Ребята побежали вниз к реке. Солнце светило ярко, в воздухе слышалось стрекотание кузнечиков.
Александр вскочил и помчался вслед за остальными
Ответpq
И сразу наступила кристальная ясность.
Ответpq
© А.Гайдар — "Тимур и его команда"
Ну хоть с цирком все впордяке! Соболев не подводит, а сейчас еще и красная будет хахахахаахаха
Заголовок прям как мини-рассказ.
А Сулейманов поступил нехорошо..
Поступил как паскуда, и что будешь с ним делать?
Как же эталонный ной по комментам 🤣
Факт есть факт. Пенальти чистый. Красная такая же. Матч ужасный. Ростов всю игру страдает ерундой (как и Зенит, к слову).
Только Альба что-то там пел))
ага у Ростова 10 ударова, у Зенита 5 (1 с левого пенальти) какое чистое там не смешите. без вар не было бы победы.
Иногда лучше показать, что и у тебя есть яйца, чем театрально падать.
А это уже вопрос ависта от силы духа
Сулейманов просто быдло. После выхода меча за бровку бьёт со всей дури в живот вратарю - это вполне тянет на карточку
Удаление будешь таких прощать они тебе и голову отобьют мячом
Сулейманова можно было и удалить нафиг.
В хоккее Сулейманов за вратаря отхватил бы. Соболев кстати единственный кто вступился, но в своем стиле.
Вступился так себе
Лучше бы не вступался. Только смех вызвал и ещё большее омерзение к нему.
Все пошло немного не по сценарию: красная планировалась чуть раньше
Соболев конечно как обычно. Но тут к сулейманову больше вопросы, какое-то неадекватное поведение. Они друг друга стоят
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
