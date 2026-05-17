Захарян выйдет в старте «Сосьедада» впервые с февраля – в матче с «Валенсией»

Арсен Захарян сыграет в стартовом составе «Реал Сосьедад » впервые с февраля.

Российский полузащитник начнет с первых минут матч против «Валенсии» в 37-м туре Ла Лиги . Игра пройдет в Сан-Себастьяне и начнется в 20:00 по московскому времени.

Последний раз Захарян выходил в стартовом составе «Сосьедада» 28 февраля – в матче против «Мальорки». Сегодняшняя игра станет для Арсена 21-й в сезоне.