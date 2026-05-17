Захарян выйдет в старте «Сосьедада» впервые с февраля – в матче с «Валенсией»
Российский полузащитник начнет с первых минут матч против «Валенсии» в 37-м туре Ла Лиги. Игра пройдет в Сан-Себастьяне и начнется в 20:00 по московскому времени.
Последний раз Захарян выходил в стартовом составе «Сосьедада» 28 февраля – в матче против «Мальорки». Сегодняшняя игра станет для Арсена 21-й в сезоне.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Реал Сосьедад»
