  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вальдано о Мбаппе в «Реале»: «Килиан – не проблема, а решение. Он забивает, а это самое сложное в футболе. Это главная звезда команды, поэтому на нем больше ответственности»
0

Вальдано о Мбаппе в «Реале»: «Килиан – не проблема, а решение. Он забивает, а это самое сложное в футболе. Это главная звезда команды, поэтому на нем больше ответственности»

Вальдано о Мбаппе в «Реале»: Килиан – не проблема, а решение, он забивает.

Бывший нападающий и тренер «Реала» Хорхе Вальдано не считает, что Килиан Мбаппе является проблемой для «сливочных».  

«Что касается Мбаппе, то одно дело – нарративы, а другое – реальность. Это настоящая машина по забиванию голов, он сохранял высокий уровень на протяжении всего года. Другое дело, что «Реал» не выигрывает титулы, и ответственность возлагают на него больше, чем на остальных, просто потому что он – главная звезда команды. 

Очень часто мы ищем простые ответы на очень сложные проблемы. У клуба есть несколько проблем, и Мбаппе – последняя из них. Мбаппе – это вовсе не проблема, а решение. Он забивает, а это самое сложное в футболе», – сказал Вальдано. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27008 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoКилиан Мбаппе
logoХорхе Вальдано
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
да мбапе абсолютно по фиг было что на псж, которому он клялся в вечной любви до конца с Псж, так же ему абсолютно пофиг и на Реал
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мэр Парижа поддержал Мбаппе после слов о правой партии: «Спортсмены, артисты и все публичные личности обладают полной легитимностью высказываться на политические темы»
16 мая, 19:45
У Кейна 36 голов в Бундеслиге. Он с отрывом в 20 очков лидирует в гонке за «Золотую бутсу»
16 мая, 15:10
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
16 мая, 10:52
Рекомендуем
Главные новости
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
12 минут назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
28 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
31 минуту назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
37 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
58 минут назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
сегодня, 14:26
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
38 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
50 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем