Вальдано о Мбаппе в «Реале»: «Килиан – не проблема, а решение. Он забивает, а это самое сложное в футболе. Это главная звезда команды, поэтому на нем больше ответственности»

Вальдано о Мбаппе в «Реале»: Килиан – не проблема, а решение, он забивает.

Бывший нападающий и тренер «Реала » Хорхе Вальдано не считает, что Килиан Мбаппе является проблемой для «сливочных».

«Что касается Мбаппе, то одно дело – нарративы, а другое – реальность. Это настоящая машина по забиванию голов, он сохранял высокий уровень на протяжении всего года. Другое дело, что «Реал» не выигрывает титулы, и ответственность возлагают на него больше, чем на остальных, просто потому что он – главная звезда команды.

Очень часто мы ищем простые ответы на очень сложные проблемы. У клуба есть несколько проблем, и Мбаппе – последняя из них. Мбаппе – это вовсе не проблема, а решение. Он забивает, а это самое сложное в футболе», – сказал Вальдано.