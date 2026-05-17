Чалов забил победный мяч за «Кайсериспор» в последней игре сезона. У Федора 3 голевых действия в 14 матчах за клуб

Чалов забил за «Кайсериспор».

Федор Чалов принес «Кайсериспору » победу в заключительном туре чемпионата Турции.

Арендованный у ПАОК нападающий отличился на 74-й минуте игры с «Коньяспором », и этот гол стал решающим – 2:1.

«Кайсериспор» вылетел во второй дивизион. Чалов за полгода в команде провел 14 игр, забил 2 гола и отдал результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .