Чалов забил победный мяч за «Кайсериспор» в последней игре сезона. У Федора 3 голевых действия в 14 матчах за клуб
Чалов забил за «Кайсериспор».
Федор Чалов принес «Кайсериспору» победу в заключительном туре чемпионата Турции.
Арендованный у ПАОК нападающий отличился на 74-й минуте игры с «Коньяспором», и этот гол стал решающим – 2:1.
«Кайсериспор» вылетел во второй дивизион. Чалов за полгода в команде провел 14 игр, забил 2 гола и отдал результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27007 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии