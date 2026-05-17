Комличенко о том, когда вернется после травмы колена: «Осенью»

Комличенко о сроках возвращения после травмы колена: осенью.

Форвард «Локомотива » Николай Комличенко ответил на вопрос о сроках возвращения на футбольное поле.

Ранее стало известно о повреждении наружной боковой связки колена у форварда. Сообщалось, что Комличенко пропустит 4-5 месяцев .

– Когда вернетесь? Какие сроки?

– Осенью, – сказал Комличенко.

В сезоне-2025/26 Комличенко провел 26 матчей в РПЛ , забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.