Комличенко о том, когда вернется после травмы колена: «Осенью»
Форвард «Локомотива» Николай Комличенко ответил на вопрос о сроках возвращения на футбольное поле.
Ранее стало известно о повреждении наружной боковой связки колена у форварда. Сообщалось, что Комличенко пропустит 4-5 месяцев.
– Когда вернетесь? Какие сроки?
– Осенью, – сказал Комличенко.
В сезоне-2025/26 Комличенко провел 26 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
