Быстров о попадании Миронова в лицо Педро: «Я футболист, 7-я минута, #####, голова не кружится, не закислился. Что ты делаешь? Это нормально так играть? Иди в бокс»

Владимир Быстров о пенальти в ворота «Ростова»: что ты делаешь?.

Бывший полузащитник «Зенита » Владимир Быстров в эфире «Это футбол, брат!» оценил пенальти в ворота «Ростова».

«Ростов» и «Зенит» (0:1, перерыв) проводят матч 30-го тура Мир РПЛ.

Хавбек ростовчан Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной «Ростова », находясь вдали от мяча. Главный арбитр встречи Сергей Карасев, посмотрев повтор эпизода, назначил пенальти и показал Миронову желтую карточку. Одиннадцатиметровый реализовал Александр Соболев.

«Давайте так. Что ты делаешь?

В позапрошлом чемпионате Песьяков случайно забивает себя в ворота. Вы мне будете говорить все, что хотите. Что делал сейчас Миронов?

Я футболист, играю, седьмая минута, ##### (блин), голова не кружится, не закислился. Как ты можешь это сделать?

Он улыбается. У него ни капли пота на лице. Он просто берет... Иди в бокс тогда. Может и в ответку прилететь. Если так играть, это нормально?» – сказал Владимир Быстров.