  • Быстров о попадании Миронова в лицо Педро: «Я футболист, 7-я минута, #####, голова не кружится, не закислился. Что ты делаешь? Это нормально так играть? Иди в бокс»
Быстров о попадании Миронова в лицо Педро: «Я футболист, 7-я минута, #####, голова не кружится, не закислился. Что ты делаешь? Это нормально так играть? Иди в бокс»

Владимир Быстров о пенальти в ворота «Ростова»: что ты делаешь?.

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «Это футбол, брат!» оценил пенальти в ворота «Ростова».

«Ростов» и «Зенит» (0:1, перерыв) проводят матч 30-го тура Мир РПЛ.

Хавбек ростовчан Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной «Ростова», находясь вдали от мяча. Главный арбитр встречи Сергей Карасев, посмотрев повтор эпизода, назначил пенальти и показал Миронову желтую карточку. Одиннадцатиметровый реализовал Александр Соболев.

«Давайте так. Что ты делаешь?

В позапрошлом чемпионате Песьяков случайно забивает себя в ворота. Вы мне будете говорить все, что хотите. Что делал сейчас Миронов?

Я футболист, играю, седьмая минута, ##### (блин), голова не кружится, не закислился. Как ты можешь это сделать?

Он улыбается. У него ни капли пота на лице. Он просто берет... Иди в бокс тогда. Может и в ответку прилететь. Если так играть, это нормально?» – сказал Владимир Быстров.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Это футбол, брат!» в ВКонтакте
Помогите решить задачу!

Мяч пересек лицевую, угловой. В это время защитник почему-то не выключился из борьбы и почему-то кулаком бьет игрока атаки. Фол в отыгранном эпизоде почему-то возбудил ВАР. Реф почему-то идет смотреть момент и почему-то назначает пенку.

спрашивается, почему Зенит чемпион?
ОтветСергей Пичугин
Комментарий скрыт
ОтветСергей Пичугин
Шапито-РПЛ.
Хоть Быстров и сам давно закислился, но тут все по полочкам разложил, не поспоришь...
Ответzugzwang
Комментарий скрыт
ОтветSergey Arutyunov
Комментарий скрыт
Ну в таком случае это как минимум неспортивное поведение и красная,возможно и вместе с пенальти,но это точно не оправдывает Миронова
Миронов не стал долго что-то думать,оешил с первых минут показать как Ростов бьется.
Миронов в зенит чтоль переходит? или так...разовая акция выгоды ради?
Ответsoldat2212
Это было тестовое задание, перед финальным интервью..😁
Все всё понимают. Миронов получит тринадцатую зарплату
ОтветДядюнТоп
Учитывая финансовое состояние Ростова, то это будет шестая или седьмая в этом сезоне
ОтветДядюнТоп
Либо золотой парашют 💎
такие матчи с пенальти это намек конкурентам, что все схвачено
Ответzls168
Надо Миронова проверить на входящие поступления с газпромбанка
То Песьяков,то Миронов,наверное совпадение в последнем туре.
ОтветЮрий Байбурдин
В Ростове-команде зарплату задерживают...
Володька, да ты успокойся... Все адекваты понимали, что судьба чемпионства будет решена в матче Краснодара и Динамо. В том, что Ростов как обычно ляжет под газпрем, думаю, особо ни у кого сомнений не было. В позапрошлом году у них вратарь сам себе закинул, в прошлом против позора вышел дубль, в этом вот так. Миронов просто выполнил установку, подарил пенальти хехемону на ровном месте в самом начале, а то ни дай бой он сам себе как-то там на нервяке забьет... Потом ходил улыбался. Тут все понятно изначально было.
что ни говорите, а Андрей и Евгений Миронов сыграли бы в этом эпизоде более профессионально!
Мироша тафгай
