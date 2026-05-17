Быстров о попадании Миронова в лицо Педро: «Я футболист, 7-я минута, #####, голова не кружится, не закислился. Что ты делаешь? Это нормально так играть? Иди в бокс»
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «Это футбол, брат!» оценил пенальти в ворота «Ростова».
«Ростов» и «Зенит» (0:1, перерыв) проводят матч 30-го тура Мир РПЛ.
Хавбек ростовчан Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной «Ростова», находясь вдали от мяча. Главный арбитр встречи Сергей Карасев, посмотрев повтор эпизода, назначил пенальти и показал Миронову желтую карточку. Одиннадцатиметровый реализовал Александр Соболев.
«Давайте так. Что ты делаешь?
В позапрошлом чемпионате Песьяков случайно забивает себя в ворота. Вы мне будете говорить все, что хотите. Что делал сейчас Миронов?
Я футболист, играю, седьмая минута, ##### (блин), голова не кружится, не закислился. Как ты можешь это сделать?
Он улыбается. У него ни капли пота на лице. Он просто берет... Иди в бокс тогда. Может и в ответку прилететь. Если так играть, это нормально?» – сказал Владимир Быстров.
Мяч пересек лицевую, угловой. В это время защитник почему-то не выключился из борьбы и почему-то кулаком бьет игрока атаки. Фол в отыгранном эпизоде почему-то возбудил ВАР. Реф почему-то идет смотреть момент и почему-то назначает пенку.
спрашивается, почему Зенит чемпион?