«Эльферсберг» впервые в истории вышел в Бундеслигу – 4 года назад он играл в 4-й лиге Германии. «Падерборн» встретится с «Вольфсбургом» в стыках

«Эльферсберг» впервые в истории вышел в Бундеслигу.

Клуб, основанный в 1907 году, разгромил «Пройссен» (3:0) в заключительном туре и занял второе место во втором дивизионе Германии. Еще в сезоне-2021/22 он выступал в четвертой лиге.

Третьим стал «Падерборн». В переходных матчах он встретится с «Вольфсбургом».