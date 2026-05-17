«Эльферсберг» впервые в истории вышел в Бундеслигу – 4 года назад он играл в 4-й лиге Германии. «Падерборн» встретится с «Вольфсбургом» в стыках
Клуб, основанный в 1907 году, разгромил «Пройссен» (3:0) в заключительном туре и занял второе место во втором дивизионе Германии. Еще в сезоне-2021/22 он выступал в четвертой лиге.
Третьим стал «Падерборн». В переходных матчах он встретится с «Вольфсбургом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс"
Во вторых лигах нередко бывает так, что команда, которой чуть-чуть не хватило для выхода в вышку, на следующий же сезон заметно откатывается в таблице, порой в самые низины. Но Эльферсберг после поражения в стыках от Хайденхайма год назад не расклеился и теперь вышел в элиту напрямую.
Падерборн побеждает крепкий Дармштадт в гостях и имея худшую разницу мячей умудряется занять 3-е место и право сыграть за выход в БЛ с Вольфсбургом!
Как Ганновер умудрился упустить победу над Нюрнбергом,которому уже ничего не было нужно,уму непостижимо!
Ну в победе Эльферсберга было тяжело сомневаться,играли дома с последней командой чемпионата.
Поздравляем Шальке и Эльферсберг с выходом в БЛ.
Кстати о Шальке.
Если б они забили ещё один мяч дома Брауншвайгу,то победивший дома Фортуну Дюссельдорф Гройтер Фюрт(3:0) автоматически сохранил бы прописку во 2-й БЛ по разнице забитых/пропущенных,но так как у Гройтера разница оказалась на мяч хуже,они будут играть в стыковых матчах за право остаться,хотя до начала 34 тура у них были наихудшие шансы.
Ужасно удивило безволие дюссельдорфцев(им было достаточно даже минимально проиграть что б не вылететь напрямую),инельзя не отметить Арминию.
После первого тайма билефельдцы стояли на вылет,а во втором тайме разорвали Герту забив 6 мячей и сохранили прописку на следующий сезон.
Отдельно отмечу Бохум,закрыли сезон на оптимистичной ноте победив Карлсруэ в гостях (1:2) и заняли относительно неплохое 9 место,что после первой половины чемпионата казалось фантастикой.
Да,Гройтер будет играть с Рот Вайсс Эссен за право быть во 2-й БЛ.
А напрямую во 2-ю БЛ вышли Оснабрюк и Энерги Коттбус.
Кстати Мюнхен-1860 закончил на 8-м месте в 3-й БЛ.
И тренер у них неплохой,да и ребята есть серьёзные:Кевин Фолланд,Флориан Нидерлехнер,Йеспер Верлаат(да,сын того самого Франка Верлаата игравшего за Бремен).
С дебютом! Новые имена - это всегда хорошо.
Немецкий футбольный союз уже дал разрешение на игру в Бундеслиге!
Мне кажется, всё равно Вольфсбург будет фаворитом, Хекинг хорош.