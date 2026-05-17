  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зобнин обошел Ловчева и вышел на чистое 10-е место по количеству матчей за «Спартак» – 307. До Шавло – 8 игр
0

Зобнин обошел Ловчева и вышел на чистое 10-е место по количеству матчей за «Спартак» – 307. До Шавло – 8 игр

Зобнин вышел на чистое 10-е место по количеству матчей за «Спартак».

Роман Зобнин проводит 307-й матч в составе «Спартака». 

32-летний полузащитник вышел в стартовом составе в матче 30-го тура Мир РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0, первый тайм). 

Зобнин вышел на чистое 10-е место по количеству матчей за красно-белых. Роман обошел Евгения Ловчева, у которого 306 игр. 

Первая десятка теперь выглядит следующим образом:

1. Федор Черенков (494);

2. Егор Титов (442);

3. Ринат Дасаев (425);

4. Геннадий Логофет (418);

5. Галимзян Хусаинов (408);

6. Игорь Нетто (403);

7. Сергей Родионов (384);

8. Юрий Гаврилов (347);

9. Сергей Шавло (315);

10. Роман Зобнин (307). 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26941 голос
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoГалимзян Хусаинов
logoРинат Дасаев
logoЕвгений Ловчев
logoИгорь Нетто
Геннадий Логофет
logoРоман Зобнин
logoСергей Родионов
logoСпартак
logoФедор Черенков
logoСергей Шавло
logoЕгор Титов
logoЮрий Гаврилов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Как бы его не ругали, а ведь проходит в состав, перепрофилируется, играет на разных позициях.
ОтветХлынов
Как бы его не ругали, а ведь проходит в состав, перепрофилируется, играет на разных позициях.
Кто его ругает?
Кому эта хрень со статистикой нужна? Голы забивайте! Соперники сами все дают, свой матч блин забирайте! Даже рассказов забил
А еще он Ловчев наоборот. Тот ушел из Спартака в Динамо, Зобнин из Динамо в Спартак
ОтветPucheslav
А еще он Ловчев наоборот. Тот ушел из Спартака в Динамо, Зобнин из Динамо в Спартак
И связаны с вылетом своих команд в пердив
По уровню освещению в медиа складывается ощущение что ему уже лет 36.
В 32 как будто бы ещё можно было бы быть игроком основы , а не ветераном и первым выбором со скамейки .
До Гаврилова дотянут.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
16 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
19 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
25 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
46 минут назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
50 минут назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
56 минут назад
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащите на перспективу, Тюкавин в нападении»
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
38 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем