Зобнин обошел Ловчева и вышел на чистое 10-е место по количеству матчей за «Спартак» – 307. До Шавло – 8 игр
32-летний полузащитник вышел в стартовом составе в матче 30-го тура Мир РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0, первый тайм).
Зобнин вышел на чистое 10-е место по количеству матчей за красно-белых. Роман обошел Евгения Ловчева, у которого 306 игр.
Первая десятка теперь выглядит следующим образом:
1. Федор Черенков (494);
2. Егор Титов (442);
3. Ринат Дасаев (425);
4. Геннадий Логофет (418);
5. Галимзян Хусаинов (408);
6. Игорь Нетто (403);
7. Сергей Родионов (384);
8. Юрий Гаврилов (347);
9. Сергей Шавло (315);
10. Роман Зобнин (307).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
В 32 как будто бы ещё можно было бы быть игроком основы , а не ветераном и первым выбором со скамейки .