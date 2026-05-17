Зобнин обошел Ловчева и вышел на чистое 10-е место по количеству матчей за «Спартак» – 307. До Шавло – 8 игр

Зобнин вышел на чистое 10-е место по количеству матчей за «Спартак».

32-летний полузащитник вышел в стартовом составе в матче 30-го тура Мир РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0, первый тайм).

Зобнин вышел на чистое 10-е место по количеству матчей за красно-белых. Роман обошел Евгения Ловчева , у которого 306 игр.

Первая десятка теперь выглядит следующим образом:

1. Федор Черенков (494);

2. Егор Титов (442);

3. Ринат Дасаев (425);

4. Геннадий Логофет (418);

5. Галимзян Хусаинов (408);

6. Игорь Нетто (403);

7. Сергей Родионов (384);

8. Юрий Гаврилов (347);

9. Сергей Шавло (315);

10. Роман Зобнин (307).