Экс-арбитр Федотов о пенальти «Зенита»: «Миронов сделал движение по лицу Педро, очевидно – ВАР правильно вмешался. Момент пограничный даже в плане красной карточки»

Экс-арбитр Федотов о пенальти «Зенита»: Миронов сделал движение по лицу Педро.

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что Сергей Карасев мог удалить полузащитника «Ростова» Алексея Миронова в эпизоде с пенальти в ворота «Зенита ».

На 9-й минуте матча 30-го тура Мир РПЛ Миронов попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной «Ростова », находясь вдали от мяча. Главный арбитр встречи Сергей Карасев , посмотрев повтор эпизода, назначил пенальти и показал Миронову желтую карточку. Одиннадцатиметровый на 14-й минуте реализовал Александр Соболев.

«Момент пограничный даже в плане красной. Миронов сделал движение по лицу Педро, это очевидно. Карасев этого видеть не мог – ВАР в лице Кукуяна правильно вмешался. Назначение 11-метрового и уход на желтую – нормальное решение.

Карасев, думаю, ушел на понижение, чтобы не было двойного наказания. Основания не показывать красную у него были: не хватило амплитуды, короткое действие со стороны Миронова. Также важно, что ВАР смотрел, находился ли мяч в игре. И, так как он был в игре, попадание рукой по лицу – фол и 11-метровый. Но, опять же, это могли бы рассматривать и как серьезное нарушение правил, за которое положена красная карточка», – сказал Федотов.