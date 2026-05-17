  Экс-арбитр Федотов о пенальти «Зенита»: «Миронов сделал движение по лицу Педро, очевидно – ВАР правильно вмешался. Момент пограничный даже в плане красной карточки»
Экс-арбитр Федотов о пенальти «Зенита»: «Миронов сделал движение по лицу Педро, очевидно – ВАР правильно вмешался. Момент пограничный даже в плане красной карточки»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что Сергей Карасев мог удалить полузащитника «Ростова» Алексея Миронова в эпизоде с пенальти в ворота «Зенита».

На 9-й минуте матча 30-го тура Мир РПЛ Миронов попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной «Ростова», находясь вдали от мяча. Главный арбитр встречи Сергей Карасев, посмотрев повтор эпизода, назначил пенальти и показал Миронову желтую карточку. Одиннадцатиметровый на 14-й минуте реализовал Александр Соболев.

«Момент пограничный даже в плане красной. Миронов сделал движение по лицу Педро, это очевидно. Карасев этого видеть не мог – ВАР в лице Кукуяна правильно вмешался. Назначение 11-метрового и уход на желтую – нормальное решение.

Карасев, думаю, ушел на понижение, чтобы не было двойного наказания. Основания не показывать красную у него были: не хватило амплитуды, короткое действие со стороны Миронова. Также важно, что ВАР смотрел, находился ли мяч в игре. И, так как он был в игре, попадание рукой по лицу – фол и 11-метровый. Но, опять же, это могли бы рассматривать и как серьезное нарушение правил, за которое положена красная карточка», – сказал Федотов.

Комментарии

Армяне так не считают они не привыкли что бы судили по правилам
Ответсергей петров
ты Кукуяна имеешь в виду?
Ответсергей петров
+++
Ведь Краснодару и локти, и борьбу, и любой бокс (даже кик-боксинг) весь сезон прощают))
Тут скорее вопрос к "старанию" Миронова ))
Миронов ставочку сделал?
Или занесли
пенальти чистый
Миронов, конечно, жестко палится. Просто в рандомной ситуации засадил по лицу. Наверно хотел сразу пенку + красную, что бы наверняка газпромовские деньги отработать. Карасев помешал пока, только пенку назначил.
Пенальти чистый.
Футбол, к сожалению, скучный сегодня.
И трансляция на Матч ТВ - дикая.
Восемь матчей, из который один только главный, отрывками...
То что пенальти был вопросов нет. Вот зачем это делать ? Еще ехидно улыбается Миронов. Позорник
Это что было?)) Миронов проплачен?
Да, как Боселли с Ленини из Краснодара, которые были в Лунева))
Миронова уже отпустили в банкомат, поляну накрывать
Ну говорить о красной тут конечно слишком…но основания для пенальти были. Хотя конечно и не хотелось бы видеть такие пенальти в чемпионате
А ты сам наверное удивлен такому повороту и от стыда пытаешься отшутиться? Ну просто умышленное действие на пенальти! Посмотри повтор и прими этот позор
