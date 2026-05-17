«Зенит» исполнил 14 пенальти в РПЛ и обновил клубный рекорд. Рекорд лиги – 15 у «Ростова» в сезоне-2022/23

«Зенит» лидирует в РПЛ по пенальти в его пользу.

«Зенит » находится в шаге от повторения рекорда по пенальти за один розыгрыш чемпионата России.

Сегодня в игре с «Ростовом» удар с одиннадцатиметровой отметки нанес Александр Соболев .

Петербуржцы били пенальти в 14-й раз. Это клубный рекорд. Если в этой игре команда Сергея Семака исполнит удар с точки еще раз, то повторит рекорд лиги, установленный «Ростовом » в сезоне-2022/23.

«Зенит» станет чемпионом, если не проиграет «Ростову». 1:0 – Соболев реализовал пенальти. Онлайн-трансляция