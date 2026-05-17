Эмери о 4 победах в ЛЕ: «Это турнир значит для меня многое. Все начинается с моей страсти к футболу, я хочу соревноваться и побеждать»

Эмери о 4 победах в ЛЕ: это турнир значит для меня многое.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победах в Лиге Европы.

В карьере испанского тренера 4 трофея Лиги Европы – три с «Севильей» и один с «Вильярреалом».

В среду «Астон Вилла » сыграет с «Фрайбургом » в финале текущего розыгрыша турнира. Это будет шестой финал Эмери в ЛЕ.

– Какие у вас отношения с Лигой Европы?

– Этот турнир значит для меня очень многое. Прежде всего – из чувства благодарности европейскому футболу и, особенно, клубам, где мне довелось работать. С «Валенсией» я начинал еще в турнире, который тогда назывался Кубком УЕФА: мы дважды доходили до четвертьфинала и один раз – до полуфинала. В «Севилье» я понял, что Лига Европы значит для клуба и болельщиков. Именно они передали мне этот соревновательный дух, и вместе мы выиграли три турнира.

– Каково было выиграть Лигу Европы с «Вильярреалом»?

– Победа в том финале против «Манчестер Юнайтед» была чем-то великолепным, потому что это был один из сильнейших составов «Юнайтед». Но я многому научился и на поражениях – например, в финале против «Челси» с «Арсеналом». Все эти переживания помогли мне вырасти не только в Лиге Европы, но и в Лиге конференций и Лиге чемпионов.

– Что вы чувствуете, выходя в финал Лиги Европы с «Астон Виллой»?

– Это еще один шаг в нашем развитии. Мы прошли путь от Лиги конференций до Лиги чемпионов, где дошли до четвертьфинала против «ПСЖ», а теперь играем в финале Лиги Европы. Все это – результат проделанного пути. Для «Астон Виллы» это значит очень многое: престиж, возвращение клуба на европейскую арену, напоминание о том, что этот клуб уже выигрывал Кубок европейских чемпионов много десятилетий назад, и возможность снова закрепиться в статусе большого европейского бренда.

– Что стоит за «методом Унаи»?

– Успех – это сделать что-то значимое и суметь повторять это на протяжении времени. В моем случае все начинается с моей страсти к футболу – это мой образ жизни. Я хочу соревноваться и хочу побеждать. Ради этого я посвящаю свое время работе, анализу соперников, изучению своей команды, постоянному развитию. В этом и заключается настоящий метод, – сказал Эмери.