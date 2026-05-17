  • «Зенит» забил «Ростову» с пенальти за попадание Миронова рукой в лицо Педро вдали от мяча
«Зенит» открыл счет в игре с «Ростовом» ударом с 11-метровой отметки.

На 9-й минуте матча 30-го тура Мир РПЛ полузащитник Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной хозяев, находясь вдали от мяча.

Главный судья Сергей Карасев проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и принял решение назначить одиннадцатиметровый. Миронов получил желтую карточку.

Пенальти успешно реализовал Александр Соболев – 1:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Страна»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Очень странный поступок от Миронова
ОтветАлександр Коларов
вообще ничего подозрительного
ОтветАлександр Коларов
Не странный, а оплаченный.
А как за это было не поставить пенальти? Игрок Ростова просто с размаху в щи зарядил. Его кто-то заставлял это делать?
ОтветNIКITA
Ну может быть определенное поступление на счёт по СБП)
ОтветNIКITA
Комментарий скрыт
Чистейший пенальти. «Зениту» такой поставили со «Спартаком» за касание лица Барко от Энрике. Только там едва прикоснулся.
Тут игрок «Ростова» с размаха ладонью влепил по лицу Педро.
Ответandrew.p
Комментарий скрыт
Ответsafonov3211
Комментарий скрыт
А ты бы хотел чтобы любой удар по Педро приводил к удалению самого Педро? Как в игре с «Краснодаром» после удара Сперцяна, которую судил тот же Карасев, который судит сегодня?
За попадание рукой в лицо…
Спортс очередное дно пробивает. Писали бы уже отрицательное движение в сторону от лица Педро.
Ответsportsmerzkierebyata
за удар пердо в руку игрока ростова
Ответsportsmerzkierebyata
Бригада К✓K
Ростов решил сразу деньги отработать.
Ответmot1v
Не помешают
Это не попадание, а полноценный удар по лицу.... Зачем???
Ответtolstiy
Понятно же, зачем -)
ОтветДвестик Двестик
Толстый ничего не понимает в футболе
Ну хоть Педро не удалили за это - считай, прогресс.
"рукой в лицо Педро вдали от мяча" - хех, а это важно, где там мяч был? Если мяч вдалеке, то можно и ножом пырнуть?)
ОтветGarikus89
Да, важно. Если ты начнёшь не только смотреть на заголовки, но и смотреть сам футбол, тогда ты увидишь, что игроки постоянно руками друг-другу лезут в том числе в лицо во время борьбы за мяч.
А фото с инцидентом поближе нет? Вы бы скрин ещё с телескопа Хаббл выложили
ОтветCaptain Jack Harkness
У кукуяна была лупа
Не попадание, а явный удар. Глупость от защитника.
ОтветИгорь Новиков
Ещё один разбираиель
