«Зенит» забил «Ростову» с пенальти за попадание Миронова рукой в лицо Педро вдали от мяча

«Зенит» открыл счет в игре с «Ростовом» ударом с 11-метровой отметки.

«Зенит » реализовал пенальти в начале выездной игры с «Ростовом ». На 9-й минуте матча 30-го тура Мир РПЛ полузащитник Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной хозяев, находясь вдали от мяча. Главный судья Сергей Карасев проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и принял решение назначить одиннадцатиметровый. Миронов получил желтую карточку. Пенальти успешно реализовал Александр Соболев – 1:0.