У Соболева 16 (13+3) очков в 38 матчах сезона. Форвард «Зенита» забил «Ростову» с пенальти

Соболев забил 13-й гол в сезоне.

Нападающий «Зенита » Александр Соболев открыл счет в матче 30-го тура Мир РПЛ против «Ростова ».

Соболев забил на 14-й минуте матча с пенальти , назначенного за попадание полузащитника ростовчан Алексея Миронова рукой по лицу Педро в штрафной площади.

Теперь на счету 29-летнего форварда 13 голов и 3 результативных паса в 38 матчах текущего сезона во всех турнирах. Подробную статистику Соболева можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.