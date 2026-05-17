«Аякс» не попал в ЛЧ и в топ-4 Эредивизи во второй раз за три сезона
«Аякс» пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
Амстердамцам нужно было обыгрывать «Херенвен» в заключительном туре Эредивизи, чтобы иметь шансы на попадание в главный клубный турнир УЕФА, но они сыграли вничью – 0:0.
Самый титулованный клуб Нидерландов во второй раз за последние три сезона завершил чемпионат на пятом месте и не попал в ЛЧ. До этого отрезка «Аякс» в последний раз финишировал вне топ-4 в 2000 году.
Теперь амстердамцы поборются в плей-офф за место в Лиге конференций. В ЛЧ от Нидерландов сыграют ПСВ, «Фейеноорд» (общий этап) и НЕК (квалификация).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Аякс ужасен в этом году, впрочем как и во всепосле Тен Хаговские времена. Состав ни о чем, тренера нормального нет, ну какая ЛЧ. В лиге Конференций опыта будут набираться, ито не факт. У Хорди много работы на это лето,. Хотя если он будет так же работать как зимой и брать такой же хлам как Зину, то и еще пару лет без лч просидят.