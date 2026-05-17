«Аякс» не попал в ЛЧ и в топ-4 Эредивизи во второй раз за три сезона

«Аякс» пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Амстердамцам нужно было обыгрывать «Херенвен » в заключительном туре Эредивизи , чтобы иметь шансы на попадание в главный клубный турнир УЕФА, но они сыграли вничью – 0:0.

Самый титулованный клуб Нидерландов во второй раз за последние три сезона завершил чемпионат на пятом месте и не попал в ЛЧ. До этого отрезка «Аякс » в последний раз финишировал вне топ-4 в 2000 году .

Теперь амстердамцы поборются в плей-офф за место в Лиге конференций. В ЛЧ от Нидерландов сыграют ПСВ , «Фейеноорд» (общий этап) и НЕК (квалификация).