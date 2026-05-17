0

«Аякс» не попал в ЛЧ и в топ-4 Эредивизи во второй раз за три сезона

«Аякс» пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Амстердамцам нужно было обыгрывать «Херенвен» в заключительном туре Эредивизи, чтобы иметь шансы на попадание в главный клубный турнир УЕФА, но они сыграли вничью – 0:0.

Самый титулованный клуб Нидерландов во второй раз за последние три сезона завершил чемпионат на пятом месте и не попал в ЛЧ. До этого отрезка «Аякс» в последний раз финишировал вне топ-4 в 2000 году.

Теперь амстердамцы поборются в плей-офф за место в Лиге конференций. В ЛЧ от Нидерландов сыграют ПСВ, «Фейеноорд» (общий этап) и НЕК (квалификация).

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26999 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАякс
logoЛига конференций УЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХеренвен
logoвысшая лига Нидерланды
logoНЕК
logoФейеноорд
logoПСВ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Это катастрофа. Надо всё менять.
ОтветАндрей Волков_1116574967
Это катастрофа. Надо всё менять.
Это катастрофа. Надо все менять, Эрика Тен Хага звать!
Все говорят про Аякс ,но никто не говорит про то ,что 3 место занял скромный НЕК
ОтветМихаил Лубянский
Все говорят про Аякс ,но никто не говорит про то ,что 3 место занял скромный НЕК
Нравится город - Nijmegen :) иногда вспоминаю Medal of Honor. Airborne
Ну если не обыгрывать команду с последнего места, которая давно вылетела, в такой игре, то о какой ЛЧ может быть речь???
Аякс ужасен в этом году, впрочем как и во всепосле Тен Хаговские времена. Состав ни о чем, тренера нормального нет, ну какая ЛЧ. В лиге Конференций опыта будут набираться, ито не факт. У Хорди много работы на это лето,. Хотя если он будет так же работать как зимой и брать такой же хлам как Зину, то и еще пару лет без лч просидят.
ОтветKNVB Oranje
Ну если не обыгрывать команду с последнего места, которая давно вылетела, в такой игре, то о какой ЛЧ может быть речь??? Аякс ужасен в этом году, впрочем как и во всепосле Тен Хаговские времена. Состав ни о чем, тренера нормального нет, ну какая ЛЧ. В лиге Конференций опыта будут набираться, ито не факт. У Хорди много работы на это лето,. Хотя если он будет так же работать как зимой и брать такой же хлам как Зину, то и еще пару лет без лч просидят.
Состав даже не то чтобы ни о чем, его в принципе нет, основа отсутствует как сущность. Эти клоуны не могут вратаря найти уже который сезон, а наигранную защиту могут видеть только в телевизоре. Но за это мы и любим аякс, еще лет 10 повеселят весь мир, а потом выдадут космический сезон с изнасилованием всего вокруг и снова в запой
ОтветTmkd
Состав даже не то чтобы ни о чем, его в принципе нет, основа отсутствует как сущность. Эти клоуны не могут вратаря найти уже который сезон, а наигранную защиту могут видеть только в телевизоре. Но за это мы и любим аякс, еще лет 10 повеселят весь мир, а потом выдадут космический сезон с изнасилованием всего вокруг и снова в запой
Да, как-то так и будет в целом, хотя была надежда на стабильность, но увы(((( все началось рушиться с дикпиков Овермарса и пошло поехало(((( но надеюсь все цикл будет сокращаться и не придётся ждать еще 10 лет))))
в прошлом году эпично титул упустили
ОтветOkaka
в прошлом году эпично титул упустили
Nado priznat, Farioli yavno prıqal vıshe qolovı, sostav ocen slabıy, krome parı celovek ostalnıe ujasnı
Все к этому шло. Непопадание в ЛЧ - это серьезные фин потери, а сама голландская лига уже уступает место португальской в рейтингах
Привет от Ювентуса....👐👋🖐
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Нидерландов. «Аякс» и ПСВ сыграли вничью – 2:2
2 мая, 19:56
Рекомендуем
Главные новости
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
11 минут назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
27 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
30 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
36 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
57 минут назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
сегодня, 14:26
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
49 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем