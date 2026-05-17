  • Быстров о Дзюбе в «Спартаке»: «Вы вообще сумасшедшие люди? Для чего? Он в «Акроне» еле доходит, не добегает. Человек немножко ускорится – и сразу рвется»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в эфире шоу «Это футбол, брат!» отреагировал на разговоры касательно возможного перехода 37-летнего нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в состав красно-белых.

– Говорят, что Дзюба усилит «Спартак». Что думаешь по этому поводу?

– Вы вообще сумасшедшие люди? Вы посмотрите, он в «Акроне» еле доходит, не добегает. Две атаки уже пробежали, он только в штрафную идет.

Единственный момент [был] в прошлом матче, когда ему нужно было ускориться «2 в 1». Он немножко на бег перешел. Человек немножко ускорится – и сразу рвется. Это естественно. В штрафной он может, да, если команда готова жертвовать.

Но мы говорим о «Спартаке», который должен бороться за чемпионство. Какой Дзюба? Для чего? – сказал Владимир Быстров.

Дзюба забил 8 голов и сделал 5 передач в 26 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Это футбол, брат!» в ВКонтакте
володька не забыл кражу кошелька
Ответlimidi
А что не по делу он сказал?
Ответlimidi
🤌💯😀
Всё таки украденный кошелёк в начале карьеры влияет на оценку Дзюбы как игрока.
При всём неодназначном к нему отношении его приглашение выглядит логичнее чем приглашение условного Забалотного
как игрок дно, как человек вообще днище
Володька, конечно, своеобразный, но тут он прав. Просто непонятен смысл этого, если говорить о развитии. Эдак можно и самого Быстрова позвать - на концовочку вместо Солари, получившего тупую ЖК.
Надеюсь дзюба вылетит сегодня в пердив
Это невозможно даже теоретически
Быстров: Человек немножко ускорится - сразу рвется.
Зигмунд Фрейд:
«Дзюба в «Спартаке» – это реально. Если он в «Акроне» забивает и отдает, то и там сможет. Как игрок скамейки пользу принести может». Канчельскис о 37-летнем форварде
17 мая, 09:54
Гендиректор «Спартака» о возможном возвращении Дзюбы: «Прекрасный игрок, всего достиг. Мы ему очень благодарны за вклад в российский футбол»
20 апреля, 09:07
