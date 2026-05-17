Быстров о Дзюбе в «Спартаке»: «Вы вообще сумасшедшие люди? Для чего? Он в «Акроне» еле доходит, не добегает. Человек немножко ускорится – и сразу рвется»

Владимир Быстров о Дзюбе в «Спартаке»: вы вообще сумасшедшие люди?.

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в эфире шоу «Это футбол, брат!» отреагировал на разговоры касательно возможного перехода 37-летнего нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в состав красно-белых.

– Говорят, что Дзюба усилит «Спартак». Что думаешь по этому поводу?

– Вы вообще сумасшедшие люди? Вы посмотрите, он в «Акроне» еле доходит, не добегает. Две атаки уже пробежали, он только в штрафную идет.

Единственный момент [был] в прошлом матче, когда ему нужно было ускориться «2 в 1». Он немножко на бег перешел. Человек немножко ускорится – и сразу рвется. Это естественно. В штрафной он может, да, если команда готова жертвовать.

Но мы говорим о «Спартаке », который должен бороться за чемпионство. Какой Дзюба? Для чего? – сказал Владимир Быстров .

Дзюба забил 8 голов и сделал 5 передач в 26 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.