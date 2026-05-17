Пономарев о Смородской: «В футболе она ни черта не понимала – ежу ясно, что женщина в этом не разбирается. У нас в ЦСКА Гинер тоже не разбирался»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская не разбиралась в футболе.
Смородская занимала пост президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год.
– Я хорошо был знаком со Смородской. Она была волевой женщиной. Она работала в ЦСКА, а когда она уже была в «Локомотиве», то мы были в очень хороших отношениях. Помню, как меня награждали медалью в РФС, а она очень хорошо выступила по моей карьере, все рассказала.
– В «Локомотиве» ее сильно критиковали.
– Мало ли что критиковали. За что?
– При ней ушел из клуба Юрий Семин.
– Да, такое было. Но у Юры не было успеха. Пятое место – это невысоко. Поэтому жесткая Смородская приняла решение.
– Юрий Семин сказал, что у него нет конфликта со Смородской, а это у нее конфликт с футболом.
– Может быть, она приняла какое-то решение, которое не соответствует канонам. Конечно, в самом футболе Смородская ни черта не понимала. И ежу ясно, что женщина в этой игре не разбирается.
– Но вы же ее похвалили. Получается, она не разбиралась в футболе, но была президентом клуба.
– И что? Тогда же все решали связи. У нас в ЦСКА Евгений Гинер тоже в футболе не разбирался. Даже помню случай, как однажды я был на тренировке команды. Правда, не помню, кто был тренером. Я пришел к Ленноровичу и говорю, что мне не нравится этот специалист, как он ведет занятия. Тот мне ответил, что спросит с него за результат, если потребуется. Поэтому даже не обязательно вникать в футбол. Значит, он не понимал в игре, а я-то видел, – заявил Пономарев.
Если тебе с молоком матери и дымом сигарет отца уже привито понимание слова- ФУТБОЛ...🎩💫 то пол уже не имеет значения....
Нанял людей , которые разбирались в футболе. А сам контролировал их.
А больше и не надо ничего.