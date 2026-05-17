Талалаев о «Балтике»: «Илья Петров ждет ребенка – поздравляем. Мне кажется, вся команда весной беременная, не хватает быстрых и резких движений»

Талалаев о «Балтике»: весной играем как беременные.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев смеясь сравнил свою команду с беременной женщиной.

«Илья Петров ждет ребенка. Вместе со своей семьей мы его поздравляем.

Мне кажется, у нас вся команда весной беременная. Немножко не хватает быстрых и резких движений.

В игре с «Локомотивом» не самое лучшее качество было. Нам все же нужно смотреть и в будущее. Сегодня возможны тактические ходы, которых, возможно, не ждут болельщики. Но они пойдут на пользу», – сказал Талалаев перед встречей с «Динамо».