Талалаев о «Балтике»: «Илья Петров ждет ребенка – поздравляем. Мне кажется, вся команда весной беременная, не хватает быстрых и резких движений»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев смеясь сравнил свою команду с беременной женщиной.
«Илья Петров ждет ребенка. Вместе со своей семьей мы его поздравляем.
Мне кажется, у нас вся команда весной беременная. Немножко не хватает быстрых и резких движений.
В игре с «Локомотивом» не самое лучшее качество было. Нам все же нужно смотреть и в будущее. Сегодня возможны тактические ходы, которых, возможно, не ждут болельщики. Но они пойдут на пользу», – сказал Талалаев перед встречей с «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
