«Интер» не проигрывает после мартовского дерби – 7 побед и 4 ничьих
«Интер» продлил серию без поражений до одиннадцати матчей.
Команда Кристиана Киву сегодня разделила очки с «Вероной» (1:1) в 37-м туре Серии А, пропустив в добавленное время.
В последний раз «нерадзурри» проигрывали 8 марта – «Милану» (0:1). С тех пор у них семь побед и четыре ничьих.
В заключительном туре чемпионы встретятся с «Болоньей».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
