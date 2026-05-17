«Интер» не проигрывает после мартовского дерби – 7 побед и 4 ничьих

«Интер » продлил серию без поражений до одиннадцати матчей.

Команда Кристиана Киву сегодня разделила очки с «Вероной» (1:1) в 37-м туре Серии А, пропустив в добавленное время.

В последний раз «нерадзурри» проигрывали 8 марта – «Милану» (0:1). С тех пор у них семь побед и четыре ничьих.

В заключительном туре чемпионы встретятся с «Болоньей».