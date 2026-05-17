  • Мажич продлил контракт с РФС – с понижением зарплаты. Карасеву предлагали 500 тысяч рублей в месяц на этой должности (Анатолий Синяев)
Мажич продлил контракт с РФС – с понижением зарплаты. Карасеву предлагали 500 тысяч рублей в месяц на этой должности (Анатолий Синяев)

Бывший арбитр Анатолий Синяев в эфире шоу «Это футбол, брат!» рассказал, что руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич подписал новый контракт с организацией.

«Милорад Мажич продлил контракт с РФС. Будет возглавлять наших арбитров еще как минимум год. Знаю, что он чуть-чуть пошел на понижение [зарплаты].

Знаю, что такую должность предлагали нашему большому арбитру – Сергею Карасеву. Насколько я слышал, предложили 500 тысяч рублей в месяц», – сказал Анатолий Синяев.

«То, что я слышал по контракту Мажича, он вроде бы формально уменьшился вдвое от прошлого года, но бонусы будут те же», – добавил Тимур Гурцкая.

Мажич с 2023 года возглавляет департамент судейства и инспектирования РФС.

Я бы и за 300тысяч повозглавлял, обращайтесь. Эффект тот же
Готов за 250 000 руб в месяц взяться за дело + бонусы
Готов за 240.000 + сухарики
Демпинговать так с музыкой😎
Карась будучи судьей может больше зарабатывать в месяц. Зачем ему нужно идти на должность с меньшим количеством денег?
да он за сегодня подымет на порядок больше
Ау, ты чего? На месте главного он заработает во много раз больше Карасёва. Только, немного неофициально.
Странно, надо было с повышением. Судейство в сезоне на 5+, правила всем ясны, четки и понятны, претензий ни у кого нет, ошибок не было
так бонусы за нужный итог все перекроют
Карасю то за какие заслуги, кроме лысины и понтов ничего нет
с судейством дела обстоят все хуже и хуже, причем видно, что там методические ошибки одни, а это прямая вина мажича
Тут не бонусы должны быть предусмотрены, а штрафы.
карманный карась за один матч больше поднимает, ну вы серьезно?
Наши не пойдут знают что там не хлебно )) в полях бабосики крутятся)
500 тысяч за такую должность - это очень мало. самый главный человек в судействе получает на уровне игрока глубочайшего запаса, который никогда в основе даже не выйдет
Бонусы за нужный результат, ВАР животворящий, судьи могут и без зарплаты работать с наваром..
