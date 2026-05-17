Мажич продлил контракт с РФС – с понижением зарплаты. Карасеву предлагали 500 тысяч рублей в месяц на этой должности (Анатолий Синяев)

Анатолий Синяев: Мажич продлил контракт с РФС.

Бывший арбитр Анатолий Синяев в эфире шоу «Это футбол, брат!» рассказал, что руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич подписал новый контракт с организацией.

«Милорад Мажич продлил контракт с РФС. Будет возглавлять наших арбитров еще как минимум год. Знаю, что он чуть-чуть пошел на понижение [зарплаты].

Знаю, что такую должность предлагали нашему большому арбитру – Сергею Карасеву. Насколько я слышал, предложили 500 тысяч рублей в месяц», – сказал Анатолий Синяев.

«То, что я слышал по контракту Мажича, он вроде бы формально уменьшился вдвое от прошлого года, но бонусы будут те же», – добавил Тимур Гурцкая.

Мажич с 2023 года возглавляет департамент судейства и инспектирования РФС.