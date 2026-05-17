Мусаев о чемпионстве: «Не все зависит от «Краснодара», все в руках соперников. Будем делать все возможное, чтобы достойно выйти из этой ситуации»

Мусаев о титуле: не все зависит от «Краснодара», будем делать все возможное.

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев высказался о подготовке к матчу с «Оренбургом ».

«Быки» с 63 очками занимают 2-ю строчку турнирной таблицы Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 2 очка. Для чемпионства «Краснодару» в 30-м туре необходима победа над оренбуржцами и поражение «Зенита» от «Ростова». Петербуржцам достаточно не проиграть ростовчанам.

– Наверняка тяжелая неделя. Как пробовали приподнять команду?



– Много разговаривали. Мы мужчины. Футбол состоит из побед и поражений. Много было побед в этом сезоне, прошлый сезон был яркий. Но нужно пережить все это вместе и постараться стать сильнее. Было много сложных моментов за больше чем два года, что я работаю. Надеюсь, мы достойно выйдем из этой ситуации.



– В чем разница последнего тура прошлого сезона в сравнении с этим днем?



– Главная разница – не от нас зависит все. Все было в наших руках [тогда], [сейчас] – в руках соперников. Конечно, тяжелее.

Мечтали подойти к сегодняшнему дню так, чтобы все от нас зависело. Но не получилось. Будем делать все возможное, – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ ».