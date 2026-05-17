Кин про 2-й гол «МЮ» «Ноттингему»: «Мы все в замешательстве. Все бывшие игроки скажут одно и то же: это игра рукой. Никто не стал бы жаловаться в случае отмены»

Рой Кин: бывшие игроки в замешательстве после того, как судья засчитал гол «МЮ».

Рой Кин высказался о решении Майкла Солсбери засчитать гол «Манчестер Юнайтед » в ворота «Ноттингем Форест », несмотря на попадание мяча в руку Бриану Мбемо .

«Мы и сами здесь в замешательстве, особенно после того, как рефери отправили к монитору, а он все равно засчитал гол.

Все мы, бывшие футболисты, скажем одно и то же: это игра рукой. И, думаю, никто бы не стал жаловаться, если бы гол отменили.

Мы все почесали затылок, когда его все-таки засчитали», – сказал в эфире Sky Sports экс-хавбек «МЮ».