Кин про 2-й гол «МЮ» «Ноттингему»: «Мы все в замешательстве. Все бывшие игроки скажут одно и то же: это игра рукой. Никто не стал бы жаловаться в случае отмены»
Рой Кин: бывшие игроки в замешательстве после того, как судья засчитал гол «МЮ».
Рой Кин высказался о решении Майкла Солсбери засчитать гол «Манчестер Юнайтед» в ворота «Ноттингем Форест», несмотря на попадание мяча в руку Бриану Мбемо.
«Мы и сами здесь в замешательстве, особенно после того, как рефери отправили к монитору, а он все равно засчитал гол.
Все мы, бывшие футболисты, скажем одно и то же: это игра рукой. И, думаю, никто бы не стал жаловаться, если бы гол отменили.
Мы все почесали затылок, когда его все-таки засчитали», – сказал в эфире Sky Sports экс-хавбек «МЮ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
