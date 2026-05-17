  • Кин про 2-й гол «МЮ» «Ноттингему»: «Мы все в замешательстве. Все бывшие игроки скажут одно и то же: это игра рукой. Никто не стал бы жаловаться в случае отмены»
Рой Кин: бывшие игроки в замешательстве после того, как судья засчитал гол «МЮ».

Рой Кин высказался о решении Майкла Солсбери засчитать гол «Манчестер Юнайтед» в ворота «Ноттингем Форест», несмотря на попадание мяча в руку Бриану Мбемо.

«Мы и сами здесь в замешательстве, особенно после того, как рефери отправили к монитору, а он все равно засчитал гол.

Все мы, бывшие футболисты, скажем одно и то же: это игра рукой. И, думаю, никто бы не стал жаловаться, если бы гол отменили.

Мы все почесали затылок, когда его все-таки засчитали», – сказал в эфире Sky Sports экс-хавбек «МЮ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoБриан Мбемо
logoРой Кин
logoНоттингем Форест
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoМанчестер Юнайтед
Майкл Солсбери

Ладно в обороне, если введешь правило "рука - сразу пенальти", будут тупо в руки лупить. Но когда в атаке такие сложности с трактовками...
Судьи не только в РПЛ чудят, мягко сказать((
Ответsergey2022
Да они везде чудят и будут чудить. За это ФИФА надо благодарить. Формулировки игры рукой сейчас вообще размыты, сами судьи толком не понимают как реагировать.
ОтветEvgen Vynokurov
Они чудят потому что ни за что не отвечают.
Мансур купил Кина, чтобы тот лил помои на клуб.
ОтветSomeone from Internet
А Невилла?
Ответ#SharkTeam
А невилл и так дурачок, его можно и не покупать. Он и так всякую чушь несёт
вот Мбемо забил бы с передачи Бруно свой момент,и руки бы этой не было,а теперь разговоры слушать
Это карма,сколько в этом сезоне подобных решений было против мю,просто воздалось
