Глава селекции «Краснодара» Бузникин: «Мы должны были сработать лучше. Но пока сезон не закончен, и он удачен»

Глава селекции «Краснодара»: эмоциональная составляющая тянет с собой физическую.

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин подвел промежуточные итоги сезона для клуба.

«Краснодар» идет вторым в турнирной таблице Мир РПЛ с 63 очками, лидирует «Зенит» (65). В 30-м туре «Краснодар » примет «Оренбург», а «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом» в 18:00 по московскому времени.

«Мы должны были сработать лучше. Но пока сезон не закончен, и он удачен. В последних матчах физических сил хватает. И с «Динамо » (1:2) не было провала физического.

Эмоциональная составляющая тянет с собой физическую цепочку. Если эмоциональная составляющая в порядке, то и с физикой все должно быть хорошо», – заявил Бузникин.