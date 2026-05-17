Семак перед решающей игрой с «Ростовом»: «Каждый матч – волнение, но сегодняшний стоит особняком. И догонять сложно, и вверху находиться непросто, но лучше, когда все зависит от тебя»
Сергей Семак: лучше, когда все зависит от тебя, нежели ждать других матчей.
Сергей Семак высказался перед игрой с «Ростовом», в которой «Зениту» достаточно сыграть вничью, чтобы стать чемпионом.
– Насколько сегодня волнуетесь?
– Каждый матч – это волнение. Это нормально. Сегодняшняя игра стоит особняком. Все зависит от нас. Посмотрим, как мы сегодня сможем справиться с волнением.
– Насколько роль лидера для вас проста или тяжела?
– И догонять сложно, и вверху находиться непросто. Но лучше, когда все зависит от тебя, нежели ждать других матчей, – сказал главный тренер «Зенита».
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26919 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии