Семак перед решающей игрой с «Ростовом»: «Каждый матч – волнение, но сегодняшний стоит особняком. И догонять сложно, и вверху находиться непросто, но лучше, когда все зависит от тебя»

Сергей Семак: лучше, когда все зависит от тебя, нежели ждать других матчей.

Сергей Семак высказался перед игрой с «Ростовом», в которой «Зениту» достаточно сыграть вничью, чтобы стать чемпионом.

– Насколько сегодня волнуетесь?

– Каждый матч – это волнение. Это нормально. Сегодняшняя игра стоит особняком. Все зависит от нас. Посмотрим, как мы сегодня сможем справиться с волнением.

– Насколько роль лидера для вас проста или тяжела?

– И догонять сложно, и вверху находиться непросто. Но лучше, когда все зависит от тебя, нежели ждать других матчей, – сказал главный тренер «Зенита».