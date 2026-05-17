«Ростов» способен на чудо, но «Зенит» не может упускать такой шанс – прощения не будет. Если им не удастся забить первыми, будет чревато». Непомнящий о матче на титул

Непомнящий: «Ростов» способен на чудо, но «Зенит» не может упускать такой шанс.

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча «Зенита » и «Ростова » в 30-м туре Мир РПЛ .

Сине-бело-голубым достаточно не уступить ростовской команде, чтобы стать чемпионами России сезона-2025/26.

«Конечно, «Ростов» способен сотворить чудо. Но для меня фаворит все равно «Зенит». Если они в такой ситуации не станут чемпионами, пощады не ждать им. Прощения не будет.

Я не болею за «Зенит», но просто невозможно упускать такой шанс. «Ростов» со всеми командами навязывает достаточно плотную игру. Пока их хватает, они могут забить и удержать счет. Если «Зениту» не удастся забить первыми, будет чревато», – сказал Непомнящий.

