  «Ростов» способен на чудо, но «Зенит» не может упускать такой шанс – прощения не будет. Если им не удастся забить первыми, будет чревато». Непомнящий о матче на титул
Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Ростова» в 30-м туре Мир РПЛ.

Сине-бело-голубым достаточно не уступить ростовской команде, чтобы стать чемпионами России сезона-2025/26.

«Конечно, «Ростов» способен сотворить чудо. Но для меня фаворит все равно «Зенит». Если они в такой ситуации не станут чемпионами, пощады не ждать им. Прощения не будет.

Я не болею за «Зенит», но просто невозможно упускать такой шанс. «Ростов» со всеми командами навязывает достаточно плотную игру. Пока их хватает, они могут забить и удержать счет. Если «Зениту» не удастся забить первыми, будет чревато», – сказал Непомнящий.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
