Кэррик про 3:2 с «Ноттингемом»: «Вот это игра! Мы такое любим, обязательно нужно усложнить себе жизнь! «МЮ» сыграл просто отлично»

Кэррик про 3:2 с «Ноттингемом»: «МЮ» обязательно должен усложнить себе жизнь.

Майкл Кэррик обратился к посетителям «Олд Траффорд» после матча между «Манчестер Юнайтед » и «Ноттингем Форест » (3:2).

«Вот это способ завершить сезон дома! Вот это игра! Мы такое любим. Мы обязательно должны усложнить себе жизнь! Мы должны делать все зрелищно, и сегодня, считаю, мы сыграли просто отлично.

Я хочу поблагодарить игроков. Скажу всем: это очень хороший коллектив. Да, мы здесь ради футбола и результата, но они эти футболисты еще и очень хорошие люди, и я считаю, что это важно. Особенно в этом клубе. Мы жертвуем друг ради друга, поддерживаем друг друга, и игроки отчаянно хотят добиться успеха.

Огромное спасибо болельщикам за поддержку в этом сезоне. Мы вместе радуемся победам, вместе переживаем поражения, поддерживаем друг друга. Лучшее в этом месте – это вы, болельщики. Для меня важно вот что: легко поддерживать, когда все хорошо, все красиво. Но настоящая связь, которую я почувствовал, когда пришел сюда 20 лет назад, проявляется именно в трудные и тяжелые времена, когда мы держимся вместе.

Это место невероятное. Вы единственные в своем роде. Вот что такое этот футбольный клуб. Спасибо вам!

Хочу сказать огромное спасибо за весь сезон. Видеть, что стадион полностью заполнен, – это невероятно. Надеюсь, вам сегодня понравилось. За последние несколько месяцев у нас здесь было много ярких моментов, важных голов и больших результатов. Надеюсь, их будет еще», – сказал Кэррик, также поблагодарив тренерский штаб.