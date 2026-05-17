  Кэррик про 3:2 с «Ноттингемом»: «Вот это игра! Мы такое любим, обязательно нужно усложнить себе жизнь! «МЮ» сыграл просто отлично»
Кэррик про 3:2 с «Ноттингемом»: «Вот это игра! Мы такое любим, обязательно нужно усложнить себе жизнь! «МЮ» сыграл просто отлично»

Майкл Кэррик обратился к посетителям «Олд Траффорд» после матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» (3:2).

«Вот это способ завершить сезон дома! Вот это игра! Мы такое любим. Мы обязательно должны усложнить себе жизнь! Мы должны делать все зрелищно, и сегодня, считаю, мы сыграли просто отлично.

Я хочу поблагодарить игроков. Скажу всем: это очень хороший коллектив. Да, мы здесь ради футбола и результата, но они эти футболисты еще и очень хорошие люди, и я считаю, что это важно. Особенно в этом клубе. Мы жертвуем друг ради друга, поддерживаем друг друга, и игроки отчаянно хотят добиться успеха.

Огромное спасибо болельщикам за поддержку в этом сезоне. Мы вместе радуемся победам, вместе переживаем поражения, поддерживаем друг друга. Лучшее в этом месте – это вы, болельщики. Для меня важно вот что: легко поддерживать, когда все хорошо, все красиво. Но настоящая связь, которую я почувствовал, когда пришел сюда 20 лет назад, проявляется именно в трудные и тяжелые времена, когда мы держимся вместе.

Это место невероятное. Вы единственные в своем роде. Вот что такое этот футбольный клуб. Спасибо вам!

Хочу сказать огромное спасибо за весь сезон. Видеть, что стадион полностью заполнен, – это невероятно. Надеюсь, вам сегодня понравилось. За последние несколько месяцев у нас здесь было много ярких моментов, важных голов и больших результатов. Надеюсь, их будет еще», – сказал Кэррик, также поблагодарив тренерский штаб.

Мужик я верю в тебя.
МЮ великий клуб, возможно, величайший. А вдруг именно Майкл станет тем, кто нам нужен. Будем посмотреть. Спасибо за сезон в любом случае.
🤞
Всего лишь нужно было вернуть философию МЮ с 4-4-2. Более того баран юморим пару раз пробовал 4-4-2 был результат и игра, но он так и остался бараном которого выгнали.
Суммарный Xg выше 6, при 4,3 у МЮ. Так обычно товарищеские выглядят, смешно всерьез обсуждать забитые голы, куда интересней были не забитые - до сих пор не могу понять , как не залетели залетели мячи у Мбемо , Зиркзее и Амада. А все рассуждения постномордых, что рука или не рука, так не ужно понимать, что Кин - не друг нынешнему МЮ,он обижен до смерти.
Несмотря на результаты последние годы этот клуб не теряет, а только приобретает новую армию болельщиков.
Матч огонь!🔥🔥
И пусть Бруно в след игре таки побьет рекорд, надеюсь сможет 1 асист, а еще лучше 2 для рекорда в топ 5 лиг. Хотя с такими завершителями это будет очент сложно.
