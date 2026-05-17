Ричардс о 2-м голе «МЮ» «Ноттингему»: «Была игра рукой. Все ясно как божий день»

Майка Ричардс считает, что второй гол «Манчестер Юнайтед » в ворота «Ноттингем Форест» (3:2) засчитывать не следовало.

В ходе результативной атаки мяч попал полузащитнику манкунианцев Бриану Мбемо в руку от его бедра. Майкл Солсбери изучил повтор и нарушения правил не усмотрел.

«Это игра рукой. Вот и все.

Судья побежал к монитору и принял решение, но если посмотреть момент, то все ясно как божий день», – отметил экс-защитник «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports.