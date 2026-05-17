Ричардс о 2-м голе «МЮ» «Ноттингему»: «Была игра рукой. Все ясно как божий день»

Майка Ричардс считает, что второй гол «Манчестер Юнайтед» в ворота «Ноттингем Форест» (3:2) засчитывать не следовало.

В ходе результативной атаки мяч попал полузащитнику манкунианцев Бриану Мбемо в руку от его бедра. Майкл Солсбери изучил повтор и нарушения правил не усмотрел.

«Это игра рукой. Вот и все.

Судья побежал к монитору и принял решение, но если посмотреть момент, то все ясно как божий день», – отметил экс-защитник «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26993 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Да конечно рука, ноль вопросов у меня как у фаната команды. Смотрел русскую трансляцию и комментатор решил рассказать какую-то хрень пока судья объяснял решение. Кто-то может написать че он там сказал?
Ответalex_cup
Он сказал, что игра рукой произошла случайно.
ОтветАлександр Суряев
Это шутка щас? Если нет, то это должен быть его последний матч
марадонский гол
А что на это скажет легенда МЮ Уэбб?
ОтветVitto
это не рука - по правилам ) но эти правила не для всех
Все верно, опять судьи постарались за мю, а то что мне тут пишут что мю мог забить больше , так это сугубо из проблемы, что не забили, по факту было бы 2 2
ОтветЮлия Закаблукова
А что это меняет для МЮ? Или для Ноттингема?
ОтветЮлия Закаблукова
Очень важный матч, пришлось судьям забашлять))) Вы наверное английских судей считаете очень хорошими специалистами, что именно они постарались за мю, а не обос*ались в очередной раз.
Естественное положение руки (это когда некуда убрать))))
Все идет к тому что руками играть разрешат как в хоккее
ОтветKTK
МЮ уже разрешили.
