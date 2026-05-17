  • Дуран не вошел в заявку на решающую игру «Зенита» в РПЛ. За аренду форварда заплатили до 4 млн евро с учетом бонусов, он забил 2 гола в 9 матчах и в мае не играл
Джон Дуран не примет участия в матче, который может принести «Зениту» чемпионский титул.

Команда Сергея Семака сегодня встретится с «Ростовом» в 30-м туре Мир РПЛ.

Нападающий сборной Колумбии, арендованный зимой у «Аль-Насра» за сумму до 4 млн евро с учетом бонусов, не был включен в заявку на решающую игру сезона.

14 мая сообщалось, что Дуран покинул расположение «Зенита» «по личным обстоятельствам».

В России Джон провел девять игр и забил два гола. В последний раз он выходил на поле 26 апреля.

«Зенит» станет чемпионом, если не проиграет «Ростову». Соболев и Вендел в старте. Онлайн-трансляция начнется в 18:00

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Ещё и не будет Халка и Витселя
Новость как снег на голову...
Спортс, да не трясись так.
В этой новости написано, что аренда стоит 4млн. В новости, на которую ссылаются при аренде — Зенит заплатит ДО 4млн.
Спортс, так сколько стоит аренда? Набрасыватели.
Главное фекалий изо рта выплеснуть, это они умеют
Да хоть сколько, если даже в 4 раза меньше - это всё равно развод и деньги на ветер
Надеюсь, что ему медаль не положена
До 4 млн евро , это от 1 евро и до 4 млн …. Ахахах … Спортс , ну это совсем уже ….
Он в АПЛ меньше Погребняка голов забил, а агенты из него сделали звезду и развели шейхов на 80 млн, теперь будет гастролировать по разным чемпионатам и забивать по 1-2 гола до 30 лет получая неплохи деньги, ведь аж в АПЛ забивал!:))
Пришлось лезть проверять. У Погребняка 11, у Дурана 12. Садись, дуойка
