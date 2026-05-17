Дуран не вошел в заявку на решающую игру «Зенита» в РПЛ. За аренду форварда заплатили до 4 млн евро с учетом бонусов, он забил 2 гола в 9 матчах и в мае не играл

Дуран пропустит потенциально чемпионский матч «Зенита».

Команда Сергея Семака сегодня встретится с «Ростовом » в 30-м туре Мир РПЛ .

Нападающий сборной Колумбии, арендованный зимой у «Аль-Насра» за сумму до 4 млн евро с учетом бонусов, не был включен в заявку на решающую игру сезона.

14 мая сообщалось, что Дуран покинул расположение «Зенита» «по личным обстоятельствам».

В России Джон провел девять игр и забил два гола. В последний раз он выходил на поле 26 апреля.

