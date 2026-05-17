  «Зенит» открыл бесплатную фан-зону на 2500 человек для просмотра матча с «Ростовом» у «Газпром Арены»
«Зенит» открыл бесплатную фан-зону на 2500 человек для просмотра матча с «Ростовом» у «Газпром Арены»

«Зенит» организовал фан‑зону для болельщиков, желающих посмотреть трансляцию игры заключительного тура Мир РПЛ с «Ростовом».

Фестиваль проходит на берегу Финского залива в общественном пространстве «Флагшток» у «Газпром Арены».

До начала игры гостей ожидает программа развлечений: станции аквагрима и причесок, магазин кастомной атрибутики и розыгрыш призов, футбольные аттракционы, диджей и ведущий с подарками, вкусная еда и автограф‑сессия с экс-футболистами Александром Спиваком и Алексеем Игониным.

Вместимость фан‑зоны – до 2500 человек единовременно. Вход свободный по бесплатным билетам.

«Зенит» с 65 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, вторым идет «Краснодар» (63). Для чемпионства петербуржцами достаточно не проиграть «Ростову».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
