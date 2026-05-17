У «МЮ» 4 победы и ничья в последних 5 играх

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из пяти последних матчей.

Команда Майкла Кэррика сегодня одолела «Ноттингем Форест» (3:2) в 37-м туре АПЛ.

За последний месяц манкунианцы также победили «Ливерпуль» (3:2), «Брентфорд» (2:1) и «Челси» (1:0). Также за это время была одна ничья – с «Сандерлендом» (0:0).

В заключительном матче сезона «МЮ» встретится с «Брайтоном» (24 мая).

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26990 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Если МЮ будет идти в режиме 4 победы+1 ничья на протяжении всего следующего сезона, ни один болельщик не будет против. Кроме волосатого. Это был бы классный пранк от клуба
ОтветNIRVANA
Тот тоже не против. Будет пиариться до последнего как только сможет.
ОтветNIRVANA
В следующем сезоне будет ЛЧ, такой лафы не будет
Специально для волосатого клоуна
Ответwxvnpc5psr
Зиркзе?
Ответwxvnpc5psr
Его причёска все ещё жива?
С бронзой и выходом в ЛЧ, красавцы)
ОтветКот_Вопрос
В АПЛ вроде нет такого понятия, как бронза, или я не прав?
ОтветNIКITA
Условно же.
Кэррик помимо подходящей схемы принес с собой удачу. Сколько таких матчей проиграли при Амориме, сколько недобрали очков - сложно подсчитать. Но что-то обязательно надо делать с центром поля - очень легко соперник вскрывает оборону. С такой игрой, да без фарта - "борьба" за место в Лиге конференций.
ОтветkruZ
ЛТО теперь бы не провалить, иначе будет провал по всем статьям в новом сезоне, вот бы провести такое же эффективное ТО как прошлым летом, будем надеяться, что повезет и в этот раз и попадут удачно в нужные трансферы
ОтветNo Name
Думаю, все должно быть нормально. Это в 24-м году менеджеры были еще совсем "сырыми", поэтому и подписали такого гения, как Зиркзе, например, но потом пошли точечные закупки со 100% попаданием.
С деньгами проблем быть не должно, потому что высвобождаются огромные средства после ухода Санчо, Казика и Рэша (надеюсь). В общем, очередной раз смотрим в будущее с оптимизмом ;)
Ну с реализацией явный рамс.
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом», «Челси» победил «Тоттенхэм»
вчера, 21:09
«МЮ» финиширует 3-м в АПЛ впервые с 2023 года. Выше манкунианцы не поднимались с 2021-го, чемпионами не были с 2013-го
17 мая, 13:36
«МЮ» обыграл «Ноттингем Форест» – 3:2! Мбемо забил победный с паса Бруну, у Андерсона два ассиста
17 мая, 13:27
