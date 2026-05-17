У «МЮ» 4 победы и ничья в последних 5 играх
«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из пяти последних матчей.
Команда Майкла Кэррика сегодня одолела «Ноттингем Форест» (3:2) в 37-м туре АПЛ.
За последний месяц манкунианцы также победили «Ливерпуль» (3:2), «Брентфорд» (2:1) и «Челси» (1:0). Также за это время была одна ничья – с «Сандерлендом» (0:0).
В заключительном матче сезона «МЮ» встретится с «Брайтоном» (24 мая).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
С деньгами проблем быть не должно, потому что высвобождаются огромные средства после ухода Санчо, Казика и Рэша (надеюсь). В общем, очередной раз смотрим в будущее с оптимизмом ;)