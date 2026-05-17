У «МЮ» 4 победы и ничья в последних 5 играх

«Манчестер Юнайтед » выиграл четыре из пяти последних матчей.

Команда Майкла Кэррика сегодня одолела «Ноттингем Форест » (3:2) в 37-м туре АПЛ .

За последний месяц манкунианцы также победили «Ливерпуль» (3:2), «Брентфорд» (2:1) и «Челси» (1:0). Также за это время была одна ничья – с «Сандерлендом» (0:0).

В заключительном матче сезона «МЮ» встретится с «Брайтоном» (24 мая).