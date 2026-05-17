  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шотландская лига о прорыве фанатов «Селтика» на поле: «Судья сообщил нам, что матч закончился и не был прерван. Однако мы категорически осуждаем действия болельщиков»
0

Шотландская лига о прорыве фанатов «Селтика» на поле: «Судья сообщил нам, что матч закончился и не был прерван. Однако мы категорически осуждаем действия болельщиков»

Шотландская лига не стала заявлять о санкциях в отношении «Селтика».

Шотландская профессиональная футбольная лига (SPFL) выпустила заявление об инциденте на матче «Селтика» и «Хартс».

Команда из Глазго дома обыграла клуб из Эдинбурга (3:1) в заключительном туре чемпионата Шотландии. Игру обслуживала судейская бригада под руководством Дона Робертсона.

К основному времени этого матча было добавлено 8 минут. На отметке 97:30 при счете 2:1 в пользу хозяев нападающий «Селтика» Каллум Османд забил третий гол в пустые ворота, оставленные вратарем «Хартс» Александром Шволовым, который пришел в чужую штрафную на угловой. После этого на поле выбежали сотни фанатов «Селтика». Игру прервали, она так и не была возобновлена.

«Во-первых, мы поздравляем «Селтик» с победой в Премьер-лиге в самых захватывающих обстоятельствах и выражаем соболезнования «Хартс» после невероятного сезона.

Мы также хотели бы поблагодарить судью и отличную команду арбитров за хладнокровие в такой драматичный день. Учитывая спекуляции по поводу завершения игры, мы хотели бы уточнить, что перед вручением трофея судья матча сообщил нам, что матч закончился и не был прерван.

Вчерашний матч продемонстрировал лучшие стороны шотландского футбола, драматизм и азарт, которыми он по праву славится. Взгляды всего мира были прикованы к Глазго и кульминации Премьер-лиги, миллионы зрителей смотрели матч на Sky Sports и по всему миру.

Однако мы категорически осуждаем действия, в результате которых ряд болельщиков «Селтика» выбежали на игровое поле. Мы ожидаем отчета нашего представителя по поводу конкретных инцидентов, но, независимо от этого, выход болельщиков на поле при любых обстоятельствах совершенно недопустим и подвергает риску тех, кто участвует в матче и работает на нем.

Мы отмечаем, что выход на поле в Англии и Уэльсе является уголовным преступлением с 1991 года. Мы призываем всех, кто располагает информацией о каких-либо предполагаемых преступных действиях, связаться с полицией Шотландии», – говорится в заявлении SPFL.

«Хартс» о прорыве фанатов «Селтика» на поле: «Это привело к хаосу в концовке – никто не знал, закончен ли матч. Ожидаем, что футбольные власти предпримут самые решительные действия»

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26852 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Шотландской профессиональной футбольной лиги
logoвысшая лига Шотландия
logoХартс
logoСелтик
стадионы
logoсудьи
logoболельщики
Дон Робертсон

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
во заливают. Болельщики выбежали сразу после гола, никто там не успел ничего закончить.
ОтветStreetbor
во заливают. Болельщики выбежали сразу после гола, никто там не успел ничего закончить.
И что, теперь Хартсу чемпионство отдать из-за того что болелы 10 секунд не вытерпели? Селтик победил по спортивному принципу
ОтветStreetbor
во заливают. Болельщики выбежали сразу после гола, никто там не успел ничего закончить.
Соболезную
Лапа Селтика видна и в предыдушем и в последнем туре, продажные там все
А, что бы было если Селтик проиграли и болельщики выскочили на поле?
ОтветОлег Попов
А, что бы было если Селтик проиграли и болельщики выскочили на поле?
Матч объявили бы несостоявшимся и назначили бы переигровку
ОтветОлег Попов
А, что бы было если Селтик проиграли и болельщики выскочили на поле?
Хартс бы отправили в Серию Б
Клуб литовцев не должен быть чемпионом Шотландии.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«От добавленного времени до гола «Селтика» мы перешли к добавленному времени до выбегания фанатов «Селтика» на поле». Экс-министр по делам Шотландии Мюррей о чемпионе
17 мая, 08:14
«Хартс» о прорыве фанатов «Селтика» на поле: «Это привело к хаосу в концовке – никто не знал, закончен ли матч. Ожидаем, что футбольные власти предпримут самые решительные действия»
16 мая, 18:42
Фанаты «Селтика» выбежали на поле до завершения чемпионского матча с «Хартс». Клубу из Глазго может грозить снятие очков, считает экс-глава PGMOL
16 мая, 18:05Видео
«Селтик» в 56-й раз стал чемпионом Шотландии и обошел «Рейнджерс» по титулам. «Хартс» не смогли прервать 40-летнюю серию побед клубов из Глазго
16 мая, 13:33
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
25 минут назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
29 минут назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
35 минут назад
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
49 минут назад
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
53 минуты назад
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащиту на перспективу, Тюкавин в нападении»
сегодня, 13:33
«Арис» объявил об уходе Кокорина по окончании сезона: «Спасибо за все, легенда»
сегодня, 13:26
Рафа Юсте: «Барса» была мертвой, когда мы пришли – трудный момент превратился в радостное настоящее благодаря здравому смыслу. Гордимся, что вернули радость болельщикам»
сегодня, 13:14
«Динамо» и Шварц подпишут контракт в ближайшие два дня. Зарплата – 1,7 млн евро («СЭ»)
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
4 минуты назад
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
17 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Рекомендуем