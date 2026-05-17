Шотландская лига о прорыве фанатов «Селтика» на поле: «Судья сообщил нам, что матч закончился и не был прерван. Однако мы категорически осуждаем действия болельщиков»

Шотландская лига не стала заявлять о санкциях в отношении «Селтика».

Шотландская профессиональная футбольная лига (SPFL) выпустила заявление об инциденте на матче «Селтика» и «Хартс».

Команда из Глазго дома обыграла клуб из Эдинбурга (3:1) в заключительном туре чемпионата Шотландии. Игру обслуживала судейская бригада под руководством Дона Робертсона.

К основному времени этого матча было добавлено 8 минут. На отметке 97:30 при счете 2:1 в пользу хозяев нападающий «Селтика» Каллум Османд забил третий гол в пустые ворота, оставленные вратарем «Хартс» Александром Шволовым, который пришел в чужую штрафную на угловой. После этого на поле выбежали сотни фанатов «Селтика». Игру прервали, она так и не была возобновлена.

«Во-первых, мы поздравляем «Селтик» с победой в Премьер-лиге в самых захватывающих обстоятельствах и выражаем соболезнования «Хартс» после невероятного сезона.

Мы также хотели бы поблагодарить судью и отличную команду арбитров за хладнокровие в такой драматичный день. Учитывая спекуляции по поводу завершения игры, мы хотели бы уточнить, что перед вручением трофея судья матча сообщил нам, что матч закончился и не был прерван.

Вчерашний матч продемонстрировал лучшие стороны шотландского футбола, драматизм и азарт, которыми он по праву славится. Взгляды всего мира были прикованы к Глазго и кульминации Премьер-лиги, миллионы зрителей смотрели матч на Sky Sports и по всему миру.

Однако мы категорически осуждаем действия, в результате которых ряд болельщиков «Селтика» выбежали на игровое поле. Мы ожидаем отчета нашего представителя по поводу конкретных инцидентов, но, независимо от этого, выход болельщиков на поле при любых обстоятельствах совершенно недопустим и подвергает риску тех, кто участвует в матче и работает на нем.

Мы отмечаем, что выход на поле в Англии и Уэльсе является уголовным преступлением с 1991 года. Мы призываем всех, кто располагает информацией о каких-либо предполагаемых преступных действиях, связаться с полицией Шотландии», – говорится в заявлении SPFL.

«Хартс» о прорыве фанатов «Селтика» на поле: «Это привело к хаосу в концовке – никто не знал, закончен ли матч. Ожидаем, что футбольные власти предпримут самые решительные действия»