«МЮ» финиширует 3-м в АПЛ впервые с 2023 года. Выше манкунианцы не поднимались с 2021-го, чемпионами не были с 2013-го

«МЮ» занял 3-е место в АПЛ в сезоне-2025/26.

«Манчестер Юнайтед » завершит чемпионат Англии на третьем месте.

Команда Майкла Кэррика одолела «Ноттингем Форест » в 37-м туре – 3:2. Благодаря этому она оторвалась от идущей четвертой «Астон Виллы» на 6 очков перед заключительным туром. Отставание от занимающего вторую строчку «Манчестер Сити» – 9 баллов.

«МЮ» стал третьим впервые с 2023 года. Выше он не поднимался с 2021-го, а чемпионом не был с 2013-го.