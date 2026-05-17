«МЮ» финиширует 3-м в АПЛ впервые с 2023 года. Выше манкунианцы не поднимались с 2021-го, чемпионами не были с 2013-го
«МЮ» занял 3-е место в АПЛ в сезоне-2025/26.
«Манчестер Юнайтед» завершит чемпионат Англии на третьем месте.
Команда Майкла Кэррика одолела «Ноттингем Форест» в 37-м туре – 3:2. Благодаря этому она оторвалась от идущей четвертой «Астон Виллы» на 6 очков перед заключительным туром. Отставание от занимающего вторую строчку «Манчестер Сити» – 9 баллов.
«МЮ» стал третьим впервые с 2023 года. Выше он не поднимался с 2021-го, а чемпионом не был с 2013-го.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26543 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это пожалуй первый сезон за долгое время когда болельщикам не пришлось страдать.
Увольнение Аморима имело неспортивный характер, но приход Кэррика реально взбодрил команду.