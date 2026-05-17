  • «МЮ» финиширует 3-м в АПЛ впервые с 2023 года. Выше манкунианцы не поднимались с 2021-го, чемпионами не были с 2013-го
Команда Майкла Кэррика одолела «Ноттингем Форест» в 37-м туре – 3:2. Благодаря этому она оторвалась от идущей четвертой «Астон Виллы» на 6 очков перед заключительным туром. Отставание от занимающего вторую строчку «Манчестер Сити» – 9 баллов.

«МЮ» стал третьим впервые с 2023 года. Выше он не поднимался с 2021-го, а чемпионом не был с 2013-го.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26543 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Для возвращения статуса ТОП клуба очень важно быть в Лиге Чемпионов.
Это пожалуй первый сезон за долгое время когда болельщикам не пришлось страдать.
Увольнение Аморима имело неспортивный характер, но приход Кэррика реально взбодрил команду.
Почему за «долгое»? Буквально в новости написано — «с 2023 года»
"когда болельщикам не пришлось страдать".
Матч получился весёлый, ничего не скажешь, не понятно зачем Карик выпустил Маунта и особенно Зиркзе, который благополучно запорол пару верных моментов, Бруну поздравления и респект за отличный сезон, надеюсь в матче с Брайтоном поставит новый рекорд АПЛ по ассистам
Ну не гонять основу же 90 минут в ничего незначащем матче. Прост лучше с банки никого не выпустить
Вот на Мауннта сегодня не надо гнать, нормально сыграл
Но есть и неизменные вещи, Бруну Фернандеш (лучший бомбардир команды в сезоне 20 /21, всего голов: 28 во всех турнирах ) и сейчас очень хорош
Кто-то накануне увольнения Аморима поставил бы на такой результат?
Скоро уже 15 лет без Чемпионства. Как будто вечность)
Есть куда стремиться.)
Два манчестерских клуба борются за звание «камбэк сезона в АПЛ»
Вытащил из болота
При предыдущих клоунах физруков, с такими то надофутболистами и 3 место?? ЛЧ? Вообще норм.
