  • Конте о сезоне: «У «Наполи» были серьезные травмы. Слышал про «неправильные тренировки» – конечно, это я сломал игроков битой. Мы вышли в ЛЧ благодаря тем, кто поддерживал корабль на плаву»
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте оценил сезон команды после победы над «Пизой» (3:0) в 37-м туре Серии А.

Неаполитанцы на данный момент занимают 2-е место в турнирной таблице.

«Что касается сезона, если вы помните мою первую пресс-конференцию, я сразу сказал, что нам нужно готовиться к сложному году. И именно поэтому в прошлом было так много слухов о моем возможном уходе. Однако я всегда говорил, что, когда мое время здесь закончится, я надеюсь оставить прочный фундамент, команду, способную продолжать бороться и бросать вызов «обычным соперникам»: «Интеру», «Ювентусу» и «Милану».

Я знал, что этот год будет сложным. Когда вы приглашаете девять или одиннадцать новых игроков, вы делаете это не просто потому, что хотите потратить деньги, как я где-то читал. Если у вас нет игроков, вы вынуждены расширять состав, иначе я бы точно не просил подписать одиннадцать человек. А когда приходит так много игроков, неизбежно, что у них возникнут некоторые трудности с интеграцией: речь идет об одиннадцати разных «мозгах», которые должны вписаться в существующую команду. Нельзя отрицать, что были некоторые трудности. И это помешало нам участвовать во всех соревнованиях с той глубиной состава и стабильностью, на которые мы рассчитывали.

В то же время, нужно быть справедливым: у нас были серьезные травмы. Я слышал, как люди говорят о «неправильной методике тренировок», я слышал столько неточных утверждений. Конечно, в Неаполе я изменил свою методику: я брал биту и бил ею игроков по лодыжкам! Мы сломали Лукаку, мы сломали Нереса, мы сломали стопу Мерета, сломали колено Ди Лоренцо…

Мы говорим о серьезных травмах, которые, к сожалению, настигли нас в этом году. Когда получаешь такие травмы, ничего не поделаешь, нужно просто уметь действовать в экстренных ситуациях. И мы с этим хорошо справились. Я всегда буду благодарить тех ребят, которые были готовы, футболистов, которые, возможно, должны были быть просто игроками замены, но вместо этого стали основой для «Наполи». Они удерживали нас на вершине, и если сегодня мы празднуем выход в Лигу чемпионов, то это благодаря тем, кто поддерживал корабль на плаву в тот период. Давайте не будем забывать об этом», – сказал Конте на пресс-конференции.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: TuttoMercatoWeb
Антоха, а зачем тебе ЛЧ? Ты же в ней играешь так, как будто надо быстрее её слить, чтобы проще было в чемпионате занять место, дающее путёвку в ЛЧ :-))
Таки, вроде как, руководство клуба определяет основной фронт работы, на коем необходимо выложиться по максимуму? К примеру, Сима Индзаги по указанию свыше дважды забивал на чемпионат ради ЛЧ и, соответственно, безоговорочно сильнейший состав в Италии вместо четырёх титулов чемпиона взял лишь один. Вот только, чтобы выстроить такую команду, готовую бороться за победу в еврокубках необходима длительная подготовительная работа, которую проводили, к примеру, Манчини в Интере перед приходом Моуриньо и Антошик в Ювентусе да Интере. При них состав сыгрывается-матереет, но необходимо до момента смены поколений полностью реализовать его потенциал, то бишь бросив силы на ЛЧ. Антоша же уже готовые команды вроде не перехватывал. Похоже так?
Вообще смех смехом но это вообще не поддается обьяснению. Тренер то он топовый. Но где бы не работал в Италии в Англии, в Европе какая то необьяснимая дичь у него. И ведь нельзя сказать что клубы не те или еще что. С Челси играл ведь против мощнейших клубов АПЛ и выигрывал а как ЛЧ то все финиш. В Интере у него был мощный состав Лукаку Лаутаро Хакими Эриксен Барелла и др и даже из группы ни разу не смог выйти. Вообщем ему надо к гадалке или к Кашпировскому😄
Конте нужно возглавить Милан, и он тогда пройдёт итальянский футбол
Он сам всегда просит много новых игроков. А теперь это как оправдание.
Не купить ему игроков - он подорвется, так как команде нужно усиление, чтобы быть конкурентоспособной. Купить - он пожалуется на сложный сезон из-за необходимости их адаптации.
Как понимаю, лично тренер скорее всего выбрал бы заматеревших и уже достаточно состоявшихся игроков, готовых здесь и сейчас давать результат, что видели в случае с Мактоминеем и Лукаку. В пику ему спортивный директорат старается приобретать игроков на перспективу, то бишь более молодых. Соответственно, похоже, что провал трансферной политики пред началом этого сезона есть ошибка департамента, а не Конте. Может быть так?
Наполи в целом не располагает таким бюджетом, чтоб каждое лето тратить на хотелки Конте 150-200 млн. Спонсорские контракты сильно ниже биг-3. Удавалось перекрывать удачными продажами Осимхена и Хвичи, сейчас уже и продавать некого, чтоб одним трансфером сразу хороший плюс. Уже -44 млн за выкуп Хейлунда к началу ТО. Есть сомнения, что он всё-таки останется ещё на год в Наполи.
скажите пожалуйста, а каких команд нет травм? легко все списывать на травмы
Нормальный сезон. На следующий максимально быстро сольют ЛЧ, и будут опять претендовать на что-то
жалко что ЛЧ расширили до 8 туров и стыковые матчи. Раньше Конте мог бы за 3-4 тура управиться.
Так битой по лицу хотел Де Росси избивать, когда видел как футболисты залипают с телефоном в раздевалке
Шарлатан только в конце сезона стал выпускать 3 цз, двух из которых ему купили за тучу денег. Ставил всякий кринж и этим потерял кучу очков. Браво
