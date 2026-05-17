Конте о сезоне: «У «Наполи» были серьезные травмы. Слышал про «неправильные тренировки» – конечно, это я сломал игроков битой. Мы вышли в ЛЧ благодаря тем, кто поддерживал корабль на плаву»

Конте о «Наполи»: у нас были новые игроки, серьезные травмы, другие трудности.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте оценил сезон команды после победы над «Пизой» (3:0) в 37-м туре Серии А.

Неаполитанцы на данный момент занимают 2-е место в турнирной таблице.

«Что касается сезона, если вы помните мою первую пресс-конференцию, я сразу сказал, что нам нужно готовиться к сложному году. И именно поэтому в прошлом было так много слухов о моем возможном уходе. Однако я всегда говорил, что, когда мое время здесь закончится, я надеюсь оставить прочный фундамент, команду, способную продолжать бороться и бросать вызов «обычным соперникам»: «Интеру », «Ювентусу » и «Милану ».

Я знал, что этот год будет сложным. Когда вы приглашаете девять или одиннадцать новых игроков, вы делаете это не просто потому, что хотите потратить деньги, как я где-то читал. Если у вас нет игроков, вы вынуждены расширять состав, иначе я бы точно не просил подписать одиннадцать человек. А когда приходит так много игроков, неизбежно, что у них возникнут некоторые трудности с интеграцией: речь идет об одиннадцати разных «мозгах», которые должны вписаться в существующую команду. Нельзя отрицать, что были некоторые трудности. И это помешало нам участвовать во всех соревнованиях с той глубиной состава и стабильностью, на которые мы рассчитывали.

В то же время, нужно быть справедливым: у нас были серьезные травмы. Я слышал, как люди говорят о «неправильной методике тренировок», я слышал столько неточных утверждений. Конечно, в Неаполе я изменил свою методику: я брал биту и бил ею игроков по лодыжкам! Мы сломали Лукаку, мы сломали Нереса, мы сломали стопу Мерета, сломали колено Ди Лоренцо…

Мы говорим о серьезных травмах, которые, к сожалению, настигли нас в этом году. Когда получаешь такие травмы, ничего не поделаешь, нужно просто уметь действовать в экстренных ситуациях. И мы с этим хорошо справились. Я всегда буду благодарить тех ребят, которые были готовы, футболистов, которые, возможно, должны были быть просто игроками замены, но вместо этого стали основой для «Наполи». Они удерживали нас на вершине, и если сегодня мы празднуем выход в Лигу чемпионов, то это благодаря тем, кто поддерживал корабль на плаву в тот период. Давайте не будем забывать об этом», – сказал Конте на пресс-конференции.