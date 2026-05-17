Судья засчитал гол «МЮ» «Ноттингему» после попадания мяча в руку Мбемо от его бедра

Второй гол «МЮ» «Ноттингему» прошел проверку ВАР.

Судья изучал гол «Манчестер Юнайтед » в ворота «Ноттингем Форест » на предмет игры рукой.

На 55-й минуте защитник манкунианцев Диогу Далот прострелил с правого фланга в центр штрафной. Бриан Мбемо попытался принять мяч, и тот от бедра полузащитника отскочил ему в руку. Развернувшись, 26-летний футболист пробил по воротам, но его удар был заблокирован. После нескольких рикошетов мяч дошел до Матеуса Куньи , и бразилец отправил его в сетку.

Главный арбитр Майкл Солсбери после консультации с видеоассистентом и изучения повтора принял решение засчитать гол – 2:1 в пользу «МЮ».

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports