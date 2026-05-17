Судья засчитал гол «МЮ» «Ноттингему» после попадания мяча в руку Мбемо от его бедра
Второй гол «МЮ» «Ноттингему» прошел проверку ВАР.
Судья изучал гол «Манчестер Юнайтед» в ворота «Ноттингем Форест» на предмет игры рукой.
На 55-й минуте защитник манкунианцев Диогу Далот прострелил с правого фланга в центр штрафной. Бриан Мбемо попытался принять мяч, и тот от бедра полузащитника отскочил ему в руку. Развернувшись, 26-летний футболист пробил по воротам, но его удар был заблокирован. После нескольких рикошетов мяч дошел до Матеуса Куньи, и бразилец отправил его в сетку.
Главный арбитр Майкл Солсбери после консультации с видеоассистентом и изучения повтора принял решение засчитать гол – 2:1 в пользу «МЮ».
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Теперь вдруг стали засчитывать
Дичь
Пару лет назад даже в центре не поля при приёме лёгкое косание было, после этого чуть ли не в минуту атака
И все равно отменили
А тут в штрафной
Здесь я уверен проблема была в другом. Там было два касания от игроков НФ. Один из них выбивал и попал в своего, следовательно касание руки было в другой фазе атаки. Если это так, то потом смотрели еще на намеренность Мбемо. Только так можно оправдать этот гол согласно нынешним правилам
Типа как в дворовом футболе: «заиграно!»
В какой же бред превратились правила и трактовки, причем везде
А они и дальше будут «офсайды Венгера» придумывать и другую дичь