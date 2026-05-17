  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Судья засчитал гол «МЮ» «Ноттингему» после попадания мяча в руку Мбемо от его бедра
Фото
0

Судья засчитал гол «МЮ» «Ноттингему» после попадания мяча в руку Мбемо от его бедра

Второй гол «МЮ» «Ноттингему» прошел проверку ВАР.

Судья изучал гол «Манчестер Юнайтед» в ворота «Ноттингем Форест» на предмет игры рукой.

На 55-й минуте защитник манкунианцев Диогу Далот прострелил с правого фланга в центр штрафной. Бриан Мбемо попытался принять мяч, и тот от бедра полузащитника отскочил ему в руку. Развернувшись, 26-летний футболист пробил по воротам, но его удар был заблокирован. После нескольких рикошетов мяч дошел до Матеуса Куньи, и бразилец отправил его в сетку.

Главный арбитр Майкл Солсбери после консультации с видеоассистентом и изучения повтора принял решение засчитать гол – 2:1 в пользу «МЮ».

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26983 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoДиогу Далот
logoБриан Мбемо
Майкл Солсбери
видеоповторы
logoМатеус Кунья
logoНоттингем Форест

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Полная чушь же - в атаке всё в минус же идёт, только в защите такое должно прощаться
ОтветUnforgivenX2
Полная чушь же - в атаке всё в минус же идёт, только в защите такое должно прощаться
В последние годы любая рука была в атаке отменой
Теперь вдруг стали засчитывать
Дичь

Пару лет назад даже в центре не поля при приёме лёгкое косание было, после этого чуть ли не в минуту атака
И все равно отменили

А тут в штрафной
ОтветKing_X
В последние годы любая рука была в атаке отменой Теперь вдруг стали засчитывать Дичь Пару лет назад даже в центре не поля при приёме лёгкое косание было, после этого чуть ли не в минуту атака И все равно отменили А тут в штрафной
Потому что правило такое, что обязаны отменить за любое касание перед голом.

Здесь я уверен проблема была в другом. Там было два касания от игроков НФ. Один из них выбивал и попал в своего, следовательно касание руки было в другой фазе атаки. Если это так, то потом смотрели еще на намеренность Мбемо. Только так можно оправдать этот гол согласно нынешним правилам
Странное решение: «к моменту удара Куньи касание рукой Мбемо уже не имело значения». Но удар Куньи состоялся потому, что Мбемо подыграл мяч рукой.
Типа как в дворовом футболе: «заиграно!»
Нам втирают уже несколько лет, что в атаке любая рука считается, сотни решений по этому принципу, а теперь это
В какой же бред превратились правила и трактовки, причем везде
А они и дальше будут «офсайды Венгера» придумывать и другую дичь
Вот теперь я вообще ничего не понимаю, какая-то чушь) единственное правило в котором я был уверен, что касание руки атакующего намеренно или нет это всегда фол в атаке.
Ответdrfrimen
Вот теперь я вообще ничего не понимаю, какая-то чушь) единственное правило в котором я был уверен, что касание руки атакующего намеренно или нет это всегда фол в атаке.
Почти уверен, что судьи рассмотрели новую фазу атаки после выбивания игроков НФ и попаданием мяча в своего же. То есть игра рукой и гол были в двух разных фазах. С точки зрения здравого смысла это бред, видимо с точки зрения правил окей
Уэбб гордится таким судейством.
Хозяевам Траффорда можно, всё нормально
Баварии пенку за такое поставили
А почему тогда Баварии точку поставили в лч , если так играть можно? Ахахахаха
Чушь, а не правила!
для мЮ свои правила
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом», «Челси» победил «Тоттенхэм»
вчера, 21:09
«МЮ» обыграл «Ноттингем Форест» – 3:2! Мбемо забил победный с паса Бруну, у Андерсона два ассиста
17 мая, 13:27
Рекомендуем
Главные новости
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
8 минут назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
24 минуты назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
27 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
33 минуты назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
54 минуты назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
58 минут назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
46 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем