  • «Итальянским футболом управляют люди, которые даже травы не видели. 5 матчей за 80 млн евро играются в полдень». Сарри о переносе римского дерби
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал подход Серии А к расписанию.

Матч «Лацио» против «Ромы» (0:2) был перенесен из-за финала теннисного «Мастерса» и прошел в 12:00 по местному времени (13:00 по московскому времени).

«То, что мы видели на прошлой неделе, демонстрирует неспособность управлять итальянским футболом. Слишком много экспертов по спортивной политике и ни одного эксперта по футболу. Эти люди даже травы не видели.

Я считал, что лига, которая, на мой взгляд, плохо управляет наши чемпионатом, нашим продуктом, который и так испытывает трудности, могла бы поднять общественную дискуссию в день, когда играется 5 матчей за 80 млн евро, но вместо этого они решили играть в полдень.

Мы играли дерби в 12:30 и еще одно в 12:00. В молодежном чемпионате «Лацио» сыграл свой первый матч в августе в 12:00, никто не хотел выходить на поле, и на трибунах никого не было. Нельзя ожидать, что ребята, играющие в таких условиях, будут готовы играть на «Сан-Сиро» через несколько месяцев», – заявил Сарри до матча.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
Лацио в этом сезоне показывает такую игру, как будто их в 3 часа ночи разбудили, и заставили бегать.
Было бы кого будить , там футболистов то толковых не осталось
Ну эти же футболисты в прошлом году неплохо играли. Особенно первую половину сезона вообще здорово
да, конечно - это невыносимые условия. Несчастных миллионеров заставляют играть в футбол в полдень.
ну раз это так невыносимо, поступили бы так же как ваши фанаты. Просто не пришли бы на игру. Не получили бы два от Манчини)))
Да, а при каких делах у него фигурирует игра на Сан Сиро через несколько месяцев? ))
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Кремонезе» победил «Удинезе», «Аталанта» уступила «Болонье», «Интер» и «Верона» сыграли 1:1, «Милан» одолел «Дженоа», «Ювентус» проиграл «Фиорентине»
17 мая, 20:45
«Рома» обыграла «Лацио» в дерби – 2:0. Манчини сделал дубль, Франсу и Ровеллу удалили
17 мая, 11:59
Матчи «Милана», «Юве», «Наполи», «Комо» и римское дерби в 37-м туре Серии А начнутся на полчаса раньше. Игры перенесли вместе с финалом теннисного «Мастерса» в Риме
14 мая, 20:28
«Милан», «Юве» и еще 8 клубов Серии А не знают, когда сыграют в 37-м туре, из-за теннисного «Мастерса» в Риме. Лига предложила развести соревнования, но власти Рима отказали
14 мая, 18:20
