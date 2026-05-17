«Итальянским футболом управляют люди, которые даже травы не видели. 5 матчей за 80 млн евро играются в полдень». Сарри о переносе римского дерби

Сарри: Серией А управляют люди, которые даже травы не видели.

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал подход Серии А к расписанию.

Матч «Лацио» против «Ромы» (0:2) был перенесен из-за финала теннисного «Мастерса» и прошел в 12:00 по местному времени (13:00 по московскому времени).

«То, что мы видели на прошлой неделе, демонстрирует неспособность управлять итальянским футболом. Слишком много экспертов по спортивной политике и ни одного эксперта по футболу. Эти люди даже травы не видели.

Я считал, что лига, которая, на мой взгляд, плохо управляет наши чемпионатом, нашим продуктом, который и так испытывает трудности, могла бы поднять общественную дискуссию в день, когда играется 5 матчей за 80 млн евро, но вместо этого они решили играть в полдень.

Мы играли дерби в 12:30 и еще одно в 12:00. В молодежном чемпионате «Лацио » сыграл свой первый матч в августе в 12:00, никто не хотел выходить на поле, и на трибунах никого не было. Нельзя ожидать, что ребята, играющие в таких условиях, будут готовы играть на «Сан-Сиро » через несколько месяцев», – заявил Сарри до матча.