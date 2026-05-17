«Челси» при Алонсо хочет стать одним из основных претендентов на победу в АПЛ в ближайшие три года (Daily Mail)

«Челси» надеется побороться за победу в АПЛ в ближайшие годы.

Сегодня лондонцы объявили о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера с функциями менеджера. Контракт с ним рассчитан на четыре года.

Daily Mail со ссылкой на одного из инсайдеров сообщает, что «синие» хотят стать одним из основных претендентов на титул в ближайшие три сезона, если не быстрее. Также отмечается, что руководство «Челси » держало в уме возможное появление вакансии в «Ливерпуле » – это может объяснять решение объявить о назначении Алонсо сейчас, а не по окончании сезона.

Испанский специалист приступит к работе с 1 июля. Он никоим образом не будет задействован в подготовке команды к последним матчам этого сезона.