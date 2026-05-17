  «Челси» при Алонсо хочет стать одним из основных претендентов на победу в АПЛ в ближайшие три года (Daily Mail)
«Челси» при Алонсо хочет стать одним из основных претендентов на победу в АПЛ в ближайшие три года (Daily Mail)

«Челси» нацелен на борьбу за титул в Премьер-лиге.

«Челси» надеется побороться за победу в АПЛ в ближайшие годы.

Сегодня лондонцы объявили о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера с функциями менеджера. Контракт с ним рассчитан на четыре года.

Daily Mail со ссылкой на одного из инсайдеров сообщает, что «синие» хотят стать одним из основных претендентов на титул в ближайшие три сезона, если не быстрее. Также отмечается, что руководство «Челси» держало в уме возможное появление вакансии в «Ливерпуле» – это может объяснять решение объявить о назначении Алонсо сейчас, а не по окончании сезона.

Испанский специалист приступит к работе с 1 июля. Он никоим образом не будет задействован в подготовке команды к последним матчам этого сезона.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Наберут игроков под алонсо, через 3 месяца его уволят, а разгребать какому нибудь физруку мактрахеру
ОтветЮлия Закаблукова
Он готов. Мактрахеру надо 2 пива, бургер, клубный спортивный костюм и тапки по размеру. Ну фунтов 300 ещё, чисто в пабе потом нервы успокоить.
Ему побольше времени дай, он ещё выигрывать начнёт.
ОтветEtcetera
Я кстати такого же мнения
Через полгода : «мы хотим поблагодарить Хави за работу, проделанную в клубе…»
ОтветАнглийский_пациент
Причём это уже Хави из Барсы, а Алонсо спасибо через 3 месяца.
ОтветFootball Forever
от сбербанка
Если только не уволите как обычно тренера через год....или раньше
Если хватит терпения какиу Арсеналк, будет толк..
ОтветМихаил Зюбин
ну это глупо))никто не будет ждать столько лет как Арсенал.просто Артета не топ тренер,иначе Арсенал гораздо быстрее стал бы чемпионом.а ждать 5-6 лет для чемпионства,это того не стоит
В следующем сезоне хорошие шансы на фоне отсутствия еврокубков. Главное купить Алонсо хорошего вратаря, защитника и левого вингера
Ответ<Inter>
Вратарь есть, в аренде. ЦЗ Ван Хекке возможно. Вингер сложно. Надо смотреть во что играть станет Алонсо.
ОтветСергей Кайзер
А что, так ожидаемый Гитлерс надежд не оправдал?
Если бы Лэмпарду дали столько времени, трофеи точно были бы
В случае увольнения, какая будет неустойка Алонсо?🤣🤣
Алонсо справится, а вот то, что месяц спорт диры будут творить неизвестно что - мне не нравится.
ОтветIvan Babenko
Пока что натворили трансфер Барко, это вреда не принесло. Смотрим.
Хотеть не вредно, вредно не хотеть
Это конечно всё хорошо..Но апл это не Бундеслига!Но Алонсо всё равно удачи !пусть станет чемпионом !💪🏻
