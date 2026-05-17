  • Нойер о замене из-за травмы: «Я просто не хотел рисковать. Почувствовал что-то с левой стороны, где были проблемы с икроножной мышцей»
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что у него несерьезная травма.

Ранее мюнхенский клуб сообщил о мышечных проблемах в левой икре у 40-летнего футболиста. Сообщалось, что он выбыл на некоторое время.

Капитан был заменен на 60-й минуте субботнего домашнего матча Бундеслиги против «Кельна» (5:1).

«Я просто почувствовал что-то с левой стороны, у меня там были проблемы с икроножной мышцей, я просто не хотел больше рисковать. Поэтому я и ушел с поля.

Я не боялся пивного дождя [во время празднования]», – со смехом сказал Нойер.

«Бавария» завоевала чемпионство в Бундеслиге в этом сезоне. Мануэль ранее продлил контракт с клубом до 2027 года.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
