Нойер о замене из-за травмы: «Я просто не хотел рисковать. Почувствовал что-то с левой стороны, где были проблемы с икроножной мышцей»
Нойер о травме: я не хотел больше рисковать, поэтому ушел с поля.
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что у него несерьезная травма.
Ранее мюнхенский клуб сообщил о мышечных проблемах в левой икре у 40-летнего футболиста. Сообщалось, что он выбыл на некоторое время.
Капитан был заменен на 60-й минуте субботнего домашнего матча Бундеслиги против «Кельна» (5:1).
«Я просто почувствовал что-то с левой стороны, у меня там были проблемы с икроножной мышцей, я просто не хотел больше рисковать. Поэтому я и ушел с поля.
Я не боялся пивного дождя [во время празднования]», – со смехом сказал Нойер.
«Бавария» завоевала чемпионство в Бундеслиге в этом сезоне. Мануэль ранее продлил контракт с клубом до 2027 года.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
