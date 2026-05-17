«В «Балтике» нет ни Месси, ни Роналду, ни Сперцяна, ни Батракова – наш результат заслуживает уважения». Бевеев о сезоне

Бевеев о «Балтике»: заслуживаем уважения, у нас нет Месси, Роналду, Сперцяна.

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев позитивно оценил сезон команды.

– Шестое место «Балтики» – это история, которую написала та команда, которая еще год назад выступала в ФНЛ, включая и тебя. Что это?



– Это, наверное, показатель работы всех: тренерского штаба, руководителей, вообще всех болельщиков, в том числе. В этом сезоне каждый игрок сделал что-то полезное, и мы действительно сотворили историю. Конечно, могли лучше, но имеем то, что имеем.

Когда год назад я переходил в «Балтику», я разговаривал с президентом футбольного клуба «Урал » [Григорием Ивановым ], и он сказал: «Зачем ты едешь в «Балтику»? Она вылетит на следующий год в ФНЛ, а мы будем в Премьер-лиге». Но мы не вылетели, первостепенную задачу мы выполнили, плюс получилось на протяжении всего сезона быть вверху турнирной таблицы.

Я думаю, болельщикам это должно нравиться. Ведь в «Балтике» нет ни Месси, ни Роналду , ни Сперцяна, ни Батракова – наш результат заслуживает уважения, – заявил Бевеев.