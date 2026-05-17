  • «В «Балтике» нет ни Месси, ни Роналду, ни Сперцяна, ни Батракова – наш результат заслуживает уважения». Бевеев о сезоне
Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев позитивно оценил сезон команды.

– Шестое место «Балтики» – это история, которую написала та команда, которая еще год назад выступала в ФНЛ, включая и тебя. Что это?

– Это, наверное, показатель работы всех: тренерского штаба, руководителей, вообще всех болельщиков, в том числе. В этом сезоне каждый игрок сделал что-то полезное, и мы действительно сотворили историю. Конечно, могли лучше, но имеем то, что имеем.

Когда год назад я переходил в «Балтику», я разговаривал с президентом футбольного клуба «Урал» [Григорием Ивановым], и он сказал: «Зачем ты едешь в «Балтику»? Она вылетит на следующий год в ФНЛ, а мы будем в Премьер-лиге». Но мы не вылетели, первостепенную задачу мы выполнили, плюс получилось на протяжении всего сезона быть вверху турнирной таблицы.

Я думаю, болельщикам это должно нравиться. Ведь в «Балтике» нет ни Месси, ни Роналду, ни Сперцяна, ни Батракова – наш результат заслуживает уважения, – заявил Бевеев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Балтики»
Месси и Роналду в каком клубе РПЛ играют?
Ответsashkan77
Комментарий скрыт
Ответsashkan77
В Зените конечно, только у Миллера на компьютере в футбольном менеджере..😁
Ну как то перебор в одном предложении Месси, Роналду и Сперцяна с Батраковым ставить. ) Месси и Роналду и у Зенита с Краснодаром нет.
ОтветBalt
Я бы сказал кощунство.
Шестое место в закрытой лиге? Помню, как Шинник четвёртое место занимал, в дебютный сезон в высшей лиге и без всяких легионеров. А в следующем году неплохо играл в еврокубках с Валенсией, которая ещё через год практически тем же составом выступала в финале ЛЧ. Но тогда даже близко СМИ так не возились с командой.
ОтветЕвграф Потапов
Да сколько уже было подобных вспышек, а по факту Балтику на полгода хватило. Весной две победы всего, да и те над последним Сочи и кризисным ЦСКА
ОтветShuller18
балтика молодец, помню тока старт Анжи
Бевеев ничем не удивил
"Когда год назад я переходил в «Балтику», я разговаривал с президентом футбольного клуба «Урал» [Григорием Ивановым], и он сказал: «Зачем ты едешь в «Балтику»? Она вылетит на следующий год в ФНЛ, а мы будем в Премьер-лиге»"
В Балтике видимо вообще мало кто за языком следит. Ну заняли 6 место, молодцы, дальше что? Скорее как раз таки вылетите, чем закрепитесь...
В следующем сезоне за стыки в пердив будут участвовать, 2ой сезон будет сложнее)
Хотите Облякова отдадим?
Балтике и они не помогли бы 😁😁
Меж тем, Балтика-1996, дебютант вышки набрала всего на 2 (пока?) очка меньше - 46 и заняла 7-место под руководством Ткаченко
ОтветCst Cap
и в итоге сыграв на 4 матча больше, ибо 18 команд тогда было в вышке, но зачем об этом писать если неудобно, верно?
ОтветAnti2
Я это к тому, что Балтике не впервой, да и место, почти тоже. А Вы команды считать, может тот Спартак с этим сравните?
