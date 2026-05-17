«В «Балтике» нет ни Месси, ни Роналду, ни Сперцяна, ни Батракова – наш результат заслуживает уважения». Бевеев о сезоне
Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев позитивно оценил сезон команды.
– Шестое место «Балтики» – это история, которую написала та команда, которая еще год назад выступала в ФНЛ, включая и тебя. Что это?
– Это, наверное, показатель работы всех: тренерского штаба, руководителей, вообще всех болельщиков, в том числе. В этом сезоне каждый игрок сделал что-то полезное, и мы действительно сотворили историю. Конечно, могли лучше, но имеем то, что имеем.
Когда год назад я переходил в «Балтику», я разговаривал с президентом футбольного клуба «Урал» [Григорием Ивановым], и он сказал: «Зачем ты едешь в «Балтику»? Она вылетит на следующий год в ФНЛ, а мы будем в Премьер-лиге». Но мы не вылетели, первостепенную задачу мы выполнили, плюс получилось на протяжении всего сезона быть вверху турнирной таблицы.
Я думаю, болельщикам это должно нравиться. Ведь в «Балтике» нет ни Месси, ни Роналду, ни Сперцяна, ни Батракова – наш результат заслуживает уважения, – заявил Бевеев.
В Балтике видимо вообще мало кто за языком следит. Ну заняли 6 место, молодцы, дальше что? Скорее как раз таки вылетите, чем закрепитесь...
Нет ни водки , ни вина - радиация одна.
Яйца видим только в бане между ног у дяди Вани.