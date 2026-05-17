«Ювентус» пропустил 46% первых ударов в створ – это худший результат в Серии А

Почти в половине матчей «Ювентуса » в Серии А его соперники забивали первым же ударом в створ.

В 37-м туре стал результативным первый точный удар «Фиорентины». Шер Ндур поразил ворота команды Лучано Спаллетти на 34-й минуте.

«Бьянконери» пропустили гол после 16 из 35 первых ударов в их створ в этом сезоне. 46% - худший результат в Серии А.

В этом сезоне в чемпионате за «Ювентус» играли голкиперы Микеле Ди Грегорио (30 матчей) и Маттиа Перин (8 матчей).