«Ювентус» пропустил 46% первых ударов в створ – это худший результат в Серии А

Почти в половине матчей «Ювентуса» в Серии А его соперники забивали первым же ударом в створ.

В 37-м туре стал результативным первый точный удар «Фиорентины». Шер Ндур поразил ворота команды Лучано Спаллетти на 34-й минуте.

«Бьянконери» пропустили гол после 16 из 35 первых ударов в их створ в этом сезоне. 46% - худший результат в Серии А.

В этом сезоне в чемпионате за «Ювентус» играли голкиперы Микеле Ди Грегорио (30 матчей) и Маттиа Перин (8 матчей).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Комментарии

Вот что случается, когда покупаешь голкипера, который считает Хандановича сильнее, чем Буффон
ОтветNiko Nero
Вот что случается, когда покупаешь голкипера, который считает Хандановича сильнее, чем Буффон
Дегригор так говорил?
ОтветДмитрий
Дегригор так говорил?
видосы есть

у него ханданович кумир
Юве нужно попробовать просто с манекеном выйти на воротах) Чтоб он не уворачивался от мяча)
ОтветStreetbor
Юве нужно попробовать просто с манекеном выйти на воротах) Чтоб он не уворачивался от мяча)
в Ювентусе сейчас такие люди сидят, что они даже манекен нормальный купить не смогут
это худший результат во всей Европе в высших лигах, а не только серии А
Агкацева или Бориско пусть покупают. )
ОтветBalt
Агкацева или Бориско пусть покупают. )
С Бориско будет 99 процентов первых ударов в створ залетать.
ОтветАлександр Худобин_1116329546
С Бориско будет 99 процентов первых ударов в створ залетать.
прив, мульти куст будешь смотреть на матче или чисто балтику?
Эх Юве Юве, теперь друг, который болеет за МЮ будет весь год издеваться надо мной, когда будет ЛЧ
ОтветДенис Калашник
Эх Юве Юве, теперь друг, который болеет за МЮ будет весь год издеваться надо мной, когда будет ЛЧ
У меня тоже есть такой друг , слава богу , я над ним не издевался за мю последние годы
Вратарь - половина команды
За 22 года боления за клуб, я не видел ещё более слабого вратаря чем Гриша. Абсолютная дырка, которая пропускает всё что летит в ворота. Я это ещё в самом начале сезона писал, но на меня накидывались мол проблема не в нем, а в защите.
И самое интересное, вопрос даже не стоит в том, что он ловил кураж, хотя это его работа, а просто отбивал не самые опасные удары.

И тут вопрос к тренеру который ставит его в основу до самого конца. Спрашивается зачем?
ОтветFulyan
За 22 года боления за клуб, я не видел ещё более слабого вратаря чем Гриша. Абсолютная дырка, которая пропускает всё что летит в ворота. Я это ещё в самом начале сезона писал, но на меня накидывались мол проблема не в нем, а в защите. И самое интересное, вопрос даже не стоит в том, что он ловил кураж, хотя это его работа, а просто отбивал не самые опасные удары. И тут вопрос к тренеру который ставит его в основу до самого конца. Спрашивается зачем?
А кого ставить?
«Ювентус» опустился с 3-го на 6-е место в Серии А после поражения от «Фиорентины». У команды Спаллетти одна победа в четырех матчах
17 мая, 12:18
«Наполи» вышел в Лигу чемпионов, «Милан» и «Рома» идут в топ-4 перед последним туром Серии А, «Комо» и «Ювентус» – в зоне ЛЕ, «Аталанта» – в ЛК
17 мая, 12:09
«Ювентус» уступил «Фиорентине» – 0:2. Ндур и Мандрагора забили, гол Влаховича отменили
17 мая, 12:01
