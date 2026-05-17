«Наполи» выкупил Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро после выхода в ЛЧ. Еще 6 млн заплатили за аренду
Расмус Хейлунд останется в «Наполи» на постоянной основе.
Сегодня команда Антонио Конте обеспечила себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Это привело к активации пункта о выкупе форварда у «Манчестер Юнайтед».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что неаполитанцы заплатят за датчанина 44 млн евро. Еще 6 млн были перечислены в августе за аренду.
«Наполи» очень доволен 23-летним футболистом. Хейлунд забил 11 голов в Серии А – больше всех в команде.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
