  • «Наполи» выкупил Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро после выхода в ЛЧ. Еще 6 млн заплатили за аренду
Расмус Хейлунд останется в «Наполи» на постоянной основе.

Сегодня команда Антонио Конте обеспечила себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Это привело к активации пункта о выкупе форварда у «Манчестер Юнайтед».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что неаполитанцы заплатят за датчанина 44 млн евро. Еще 6 млн были перечислены в августе за аренду.

«Наполи» очень доволен 23-летним футболистом. Хейлунд забил 11 голов в Серии А – больше всех в команде.

Подробно со статистикой нападающего сборной Дании можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Парень с характером, трудяга , но как финишер ужасен , если подтянет с этим , то будет хорош , а так спасибо Наполи что забрали его , в АПЛ ему нечего ловить абсолютно
ОтветАлександр Борисов
Комментарий скрыт
Ну 11+7 в 32 матчах серии А и 15+10 во всех турнирах это не сказать что катастрофа.
Шикарно. Очень рад, что слили это дерево. Парень трудяга, респект ему за это, но вообще не для АПЛ. Пусть лучше в Италии бегает против 40-летних дедов в защите. Утрирую, знаю
ОтветStreet Fighter
Он в Италии не особо забивает
Ну в 32 матчах 11 голов неплохо
Отличная новость для МЮ)
ОтветКот_Вопрос
Да и для Хейлунда тоже.
Хорошая новость для МЮ, отличная сделка для Наполи.
Для Наполи прекрасная: 50 миллионов за нападающего с 12 голами за год.
ОтветОттоДракула
Которые 20 голов забивают стоят за 80
Прекрасная новость для всех болельщиков Юнайтед. Хейлунду очевидно в Серии А попроще, поэтому каждый останется при своем. Да и в Наполи основной, а значит устраивает и Конте и руководство.
Верится, что способен на большее, чем 11 голов в чемпионате. Удачи! И получается, нечастый пример ± успешной продажи игрока от МЮ)
Гарначо ?
Ответdanilevich
Это скорее манна небесная
Янг, Смолинг, Мактоминей, Дармиан, Мхитарян. Бывшие МЮ в Италии неплохо приживаются обычно
удачи Расмусу в Неаполе 🤝
Отдайте им еще и Зиркзее. Бесплатно. Или можно еще 2 ящика пива вдовесок.
Зиркзе кстати очень техничен, но при этом невероятно медлителен. В серии А вполне может зажечь.
ОтветMeasurehead
Согласен. Но его медлительность сильно превышает техничность
