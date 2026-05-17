«Ювентус» опустился с 3-го на 6-е место в Серии А после поражения от «Фиорентины». У команды Спаллетти одна победа в четырех матчах

«Ювентус» может не попасть в ЛЧ.

У «Ювентуса » 1 победа в 4 последних матчах.

Команда Лучано Спаллетти уступила «Фиорентине» (0:2) в 37-м туре Серии А.

До этого туринцы победили «Лечче» (1:0) и дважды сыграли вничью – 1:1 с «Вероной» и 0:0 с «Миланом».

Набрав 68 очков, «Юве» на данный момент занимает 6-е место в чемпионате Италии, рискуя не выйти в Лигу чемпионов. Столько же очков сейчас у «Комо », идущего 5-м по дополнительным показателям. На 4-м месте располагается «Рома» с 70 баллами. Перед началом тура «Ювентус» шел третьим.

Напомним, в ЛЧ в следующем сезоне смогут сыграть первые 4 команды из Серии А.