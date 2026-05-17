«Ювентус» опустился с 3-го на 6-е место в Серии А после поражения от «Фиорентины». У команды Спаллетти одна победа в четырех матчах
«Ювентус» может не попасть в ЛЧ.
У «Ювентуса» 1 победа в 4 последних матчах.
Команда Лучано Спаллетти уступила «Фиорентине» (0:2) в 37-м туре Серии А.
До этого туринцы победили «Лечче» (1:0) и дважды сыграли вничью – 1:1 с «Вероной» и 0:0 с «Миланом».
Набрав 68 очков, «Юве» на данный момент занимает 6-е место в чемпионате Италии, рискуя не выйти в Лигу чемпионов. Столько же очков сейчас у «Комо», идущего 5-м по дополнительным показателям. На 4-м месте располагается «Рома» с 70 баллами. Перед началом тура «Ювентус» шел третьим.
Напомним, в ЛЧ в следующем сезоне смогут сыграть первые 4 команды из Серии А.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26686 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
цена вопроса - несчастные 100 лямов, просто копейки для богатой итальянской синьоры , я считаю
Ну какие Аллегри и Спалетти в 2026 году. Даже если они способны дать какой-то результат в отдельном сезоне, все равно ни о чем. Особенно Аллегри, потому что там совсем катастрофа с футболом.
Итальянцы плавают в своем болоте, хотя давно пора выплывать.
Ну реально, у середняков АПЛ тренера намного интереснее итальянских топов.
реальность
а то что динозавры в своем болоте застряли как в 90
факт
тот же мареска круче любого пердуна в серии а
По Ираоле, интересно куда он двинет
В такой футбол можно играть в недельном цикле, но играть на несколько фронтов в такой футбол нереально, это уже доказанная аксиома
Топ-клуб обязан не просто забить в таком матче, а победить! Ни второго, а даже и первого Юве сделать не смог. Угадали ли они с тренером, теперь вопрос риторический.
Да, есть расклад, что Рома и Комо не победят в последнем туре. Но, во-первых, в это не верится, во-вторых, когда все в твоих руках, ставить себя в зависимость от результатов двух команд - это не история топ-клуба.