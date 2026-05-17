  • «Ювентус» опустился с 3-го на 6-е место в Серии А после поражения от «Фиорентины». У команды Спаллетти одна победа в четырех матчах
«Ювентус» может не попасть в ЛЧ.

У «Ювентуса» 1 победа в 4 последних матчах.

Команда Лучано Спаллетти уступила «Фиорентине» (0:2) в 37-м туре Серии А.

До этого туринцы победили «Лечче» (1:0) и дважды сыграли вничью – 1:1 с «Вероной» и 0:0 с «Миланом».

Набрав 68 очков, «Юве» на данный момент занимает 6-е место в чемпионате Италии, рискуя не выйти в Лигу чемпионов. Столько же очков сейчас у «Комо», идущего 5-м по дополнительным показателям. На 4-м месте располагается «Рома» с 70 баллами. Перед началом тура «Ювентус» шел третьим.

Напомним, в ЛЧ в следующем сезоне смогут сыграть первые 4 команды из Серии А.

А кто это у нас будет играть по четвергам?))
Спаллетти это какой-то позор, проиграть в важнейшем матче фиалкам, которым уже ничего не нужно
ОтветNoN
по игре конечно есть вопросы, но для начала нам бы вратаря, который не пропускает в ближний. тот же Де Хеа аналогичный удар взял в той же игре.
ОтветNoN
причем тут Спаллетти, моментов насоздавали, реализовывать надо было, или и Спаллетти тоже должен был на поле выйти за этих чудаков?
Ужасный Ювентус (
ОтветVeron4
Намечается худший сезон за последние 16 лет. Работа менеджмента на высоте.
ОтветОттоДракула
Пригласили тренером чувака, который за всю карьеру один раз случайно выиграл Серию А. Вот и все достижения. Чего то другого ждали?
Дорогое поражение, сразу минус 50-70 млн из бюджета следующего сезона.
ОтветShamarin
Есть турецкое дарование, которое всю вторую часть сезона провалило, вот его продажей и компенсируют)
ОтветВзвешенный вомбат Китая
а те кто провалил весь сезон, а то и 2 сезона, оставить да?)))
Состав середняка, нужно усиление.
ОтветNewton Pulsifer Impulsifer
Ну вообще да, состав действительно печаль: ноунеймы вперемешку с уже сбитыми лётчиками, типа Влаховича.
ОтветNewton Pulsifer Impulsifer
Онана зацементирует ворота, Угарте центр поля, а Зиркзее будет разрывать в атаке 👍
цена вопроса - несчастные 100 лямов, просто копейки для богатой итальянской синьоры , я считаю
Так концовку сезона завалить это надо суметь
Эпичнейший обсер. И самое главное все остальные взяли 3 очка
Если старушка возьмет Ираолу или Гласнера они моментально сделают скачок. Тоже самое касается и Милана.
Ну какие Аллегри и Спалетти в 2026 году. Даже если они способны дать какой-то результат в отдельном сезоне, все равно ни о чем. Особенно Аллегри, потому что там совсем катастрофа с футболом.

Итальянцы плавают в своем болоте, хотя давно пора выплывать.
Ну реально, у середняков АПЛ тренера намного интереснее итальянских топов.
ОтветProper Chels
у любого днища в апл больше денег

реальность

а то что динозавры в своем болоте застряли как в 90
факт

тот же мареска круче любого пердуна в серии а
ОтветProper Chels
Пэлас Гласнера идет 15 в АПЛ, спасибо не надо в топах серии а такого персонажа
По Ираоле, интересно куда он двинет
В такой футбол можно играть в недельном цикле, но играть на несколько фронтов в такой футбол нереально, это уже доказанная аксиома
Прошлые матчи не в счет, они позволяли рассчитывать на ЛЧ. Этот матч был сродни финалу - это большие финансовые потери, отсутствие соперничества в будущем году с европейскими топами, возможность подписания по ЛЧ звездного новичка.
Топ-клуб обязан не просто забить в таком матче, а победить! Ни второго, а даже и первого Юве сделать не смог. Угадали ли они с тренером, теперь вопрос риторический.

Да, есть расклад, что Рома и Комо не победят в последнем туре. Но, во-первых, в это не верится, во-вторых, когда все в твоих руках, ставить себя в зависимость от результатов двух команд - это не история топ-клуба.
Чемпионат Италии. «Кремонезе» победил «Удинезе», «Аталанта» уступила «Болонье», «Интер» и «Верона» сыграли 1:1, «Милан» одолел «Дженоа», «Ювентус» проиграл «Фиорентине»
17 мая, 20:45
«Наполи» вышел в Лигу чемпионов, «Милан» и «Рома» идут в топ-4 перед последним туром Серии А, «Комо» и «Ювентус» – в зоне ЛЕ, «Аталанта» – в ЛК»
17 мая, 12:09
«Ювентус» уступил «Фиорентине» – 0:2. Ндур и Мандрагора забили, гол Влаховича отменили
17 мая, 12:01
