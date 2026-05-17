  «Наполи» вышел в Лигу чемпионов, «Милан» и «Рома» идут в топ-4 перед последним туром Серии А, «Комо» и «Ювентус» – в зоне ЛЕ, «Аталанта» – в ЛК
«Наполи» вышел в Лигу чемпионов, «Милан» и «Рома» идут в топ-4 перед последним туром Серии А, «Комо» и «Ювентус» – в зоне ЛЕ, «Аталанта» – в ЛК

«Наполи» вышел в ЛЧ, «Милан» и «Рома» идут в топ-4 перед 38-м туром.

«Наполи» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2026/27.

Команда тренера Антонио Конте в 37-м туре Серии А разгромила «Пизу»(3:0), набрала 73 очка и уже не опустится ниже четвертого места в таблице.

Перед заключительным туром чемпионата Италии в топ-4 также идут чемпион «Интер», «Милан» (70 баллов) и «Рома» (70).

В зоне Лиги Европы располагаются «Комо» (68) и «Ювентус» (68), «Аталанта» (58, игра в запасе) идет 7-й, в зоне Лиге конференций. У «Болоньи» 52 очка и очный матч с «Аталантой» сегодня.

В 38-м туре «Болонья» примет «Интер», «Комо» в гостях сыграет с «Кремонезе», «Фиорентина» примет «Аталанту», «Милан» – «Кальяри», «Наполи» – «Удинезе», «Ювентус» в гостях встретится с «Торино», «Рома» – с «Вероной».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Вот болелы Юве в ярости наверное сегодня. Так выиграй и на 3 месте и даже шансы на 2-е. А вот нет, взяли и проиграли фиалкам и сразу рухнули на 6-е.
Слов нет. Приличных🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😭😭😭
Самое классное, первый удар - гол. Де Григорио просто нелепая пародия на вратаря
за милан и рому в лч👌🏿
Болею за Комо в последнем туре - очень хочется посмотреть на работу Фабрегаса в ЛЧ, он этого заслуживает
для начала ле тоже неплохо)))
Рома не только выиграла важнейшее дерби, но и воспользовалась неожиданной осечкой конкурента. Остается победить Верону и мы возвращаемся в ЛЧ спустя столько лет! Гасперини волшебник!
я хз почему, но поймал облегчение когда они не попали в ЛЧ. надоело уже свои нервы тратить на этих клоунов. есть один плюс - Комолли получит пинка под зад из клуба 100%
это позор, надо пол команды менять и начинать в первую очередь с этого недовратаря!!
Рома хороша, но состав к ЛЧ надо усилить 200%, а то можно влететь будет пополной там, Итальянские клубы в этом году показали мастер класс.
Ну, влететь по полной в следующей ЛЧ может в принципе и Наполи, и Милан, и Комо, и Ювентус.
сложно поспорить с тобой, согласен:)
Комо просто красавчики!
Как развивается (загнивает) лига, то тут битва чисто за деньги от Лч. Увы, но в еврокубках все будут на задних местах
В последнем туре жара будет
1) туринское дерби, где быки из принципа будут доказывать, кто главный в городе
2) Комо едет к Кремонезе, который будет играть только на победу за сохранение прописки - там на неделю позакрывают все алкомаркеты в городе, чтобы Варди в последней игре хоть что-то показал перед отлетом в лигу-1 к Лестеру
3) Милан дома с Кальяри всегда мучается и часто отлетает - это уже традиция
4) Рома должна переехать утонувшую Верону, хотя... Юве так тоже думал неделю назад и еле ничейку спас
Да ? А, слушай, так это у нашего Ювентуса ещё неплохие шансы. Торино всегда обыгрывали, тут свой матч без проблем победят. Комо отлетает, это не команда. Милан тоже имеет хорошие шансы отлететь, там Аллегри, этот чел в ЛЧ установил рекорд 5 поражений из 6, даже Маккаби промахивал. Итого, Рома без вопросов проходит, и Ювентус на 4 месте
Лч соскучилась по Роме. Давайте! Еще одна победа и мы в лч.
8 лет ожиданий…
Чего только мы не видели, от всяких гондольеров Фонсек и Юричей до легенд Де Росси, ЖМ и Раньери. Но кто мог себе представить, что это будет под силу только дедушке из Бергамо
Чемпионат Италии. «Кремонезе» победил «Удинезе», «Аталанта» уступила «Болонье», «Интер» и «Верона» сыграли 1:1, «Милан» одолел «Дженоа», «Ювентус» проиграл «Фиорентине»
17 мая, 20:45
17 мая, 20:45
