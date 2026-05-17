«Наполи» вышел в Лигу чемпионов, «Милан» и «Рома» идут в топ-4 перед последним туром Серии А, «Комо» и «Ювентус» – в зоне ЛЕ, «Аталанта» – в ЛК

«Наполи» вышел в ЛЧ, «Милан» и «Рома» идут в топ-4 перед 38-м туром.

«Наполи » гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2026/27.

Команда тренера Антонио Конте в 37-м туре Серии А разгромила «Пизу»(3:0), набрала 73 очка и уже не опустится ниже четвертого места в таблице.

Перед заключительным туром чемпионата Италии в топ-4 также идут чемпион «Интер », «Милан» (70 баллов) и «Рома» (70).

В зоне Лиги Европы располагаются «Комо» (68) и «Ювентус» (68), «Аталанта » (58, игра в запасе) идет 7-й, в зоне Лиге конференций. У «Болоньи» 52 очка и очный матч с «Аталантой» сегодня.

В 38-м туре «Болонья » примет «Интер », «Комо » в гостях сыграет с «Кремонезе», «Фиорентина» примет «Аталанту», «Милан » – «Кальяри», «Наполи » – «Удинезе», «Ювентус » в гостях встретится с «Торино», «Рома» – с «Вероной».