«Наполи» вышел в Лигу чемпионов, «Милан» и «Рома» идут в топ-4 перед последним туром Серии А, «Комо» и «Ювентус» – в зоне ЛЕ, «Аталанта» – в ЛК
«Наполи» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2026/27.
Команда тренера Антонио Конте в 37-м туре Серии А разгромила «Пизу»(3:0), набрала 73 очка и уже не опустится ниже четвертого места в таблице.
Перед заключительным туром чемпионата Италии в топ-4 также идут чемпион «Интер», «Милан» (70 баллов) и «Рома» (70).
В зоне Лиги Европы располагаются «Комо» (68) и «Ювентус» (68), «Аталанта» (58, игра в запасе) идет 7-й, в зоне Лиге конференций. У «Болоньи» 52 очка и очный матч с «Аталантой» сегодня.
В 38-м туре «Болонья» примет «Интер», «Комо» в гостях сыграет с «Кремонезе», «Фиорентина» примет «Аталанту», «Милан» – «Кальяри», «Наполи» – «Удинезе», «Ювентус» в гостях встретится с «Торино», «Рома» – с «Вероной».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
1) туринское дерби, где быки из принципа будут доказывать, кто главный в городе
2) Комо едет к Кремонезе, который будет играть только на победу за сохранение прописки - там на неделю позакрывают все алкомаркеты в городе, чтобы Варди в последней игре хоть что-то показал перед отлетом в лигу-1 к Лестеру
3) Милан дома с Кальяри всегда мучается и часто отлетает - это уже традиция
4) Рома должна переехать утонувшую Верону, хотя... Юве так тоже думал неделю назад и еле ничейку спас
8 лет ожиданий…
Чего только мы не видели, от всяких гондольеров Фонсек и Юричей до легенд Де Росси, ЖМ и Раньери. Но кто мог себе представить, что это будет под силу только дедушке из Бергамо