У Нойера проблемы с мышцами икры. 40-летний вратарь «Баварии» травмировался в матче с «Кельном» после продления контракта
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер испытывает мышечные проблемы в левой икре, сообщила пресс-служба клуба.
Капитан был заменен на 60-й минуте субботнего домашнего матча Бундеслиги против «Кельна» (5:1) из-за травмы.
Медслужба «Баварии» подтвердила проблему в результате обследования. Сообщается, что 40-летний игрок выбыл на некоторое время.
Ранее Нойер продлил контракт с клубом до 2027 года.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Баварии»
