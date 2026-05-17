У Нойера проблемы с мышцами икры. 40-летний вратарь «Баварии» травмировался в матче с «Кельном» после продления контракта

Нойер получил повреждение в игре с «Кельном».

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер испытывает мышечные проблемы в левой икре, сообщила пресс-служба клуба.

Капитан был заменен на 60-й минуте субботнего домашнего матча Бундеслиги против «Кельна » (5:1) из-за травмы.

Медслужба «Баварии» подтвердила проблему в результате обследования. Сообщается, что 40-летний игрок выбыл на некоторое время.

Ранее Нойер продлил контракт с клубом до 2027 года.