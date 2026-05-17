У Нойера проблемы с мышцами икры. 40-летний вратарь «Баварии» травмировался в матче с «Кельном» после продления контракта

Нойер получил повреждение в игре с «Кельном».

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер испытывает мышечные проблемы в левой икре, сообщила пресс-служба клуба.

Капитан был заменен на 60-й минуте субботнего домашнего матча Бундеслиги против «Кельна» (5:1) из-за травмы.

Медслужба «Баварии» подтвердила проблему в результате обследования. Сообщается, что 40-летний игрок выбыл на некоторое время.

Ранее Нойер продлил контракт с клубом до 2027 года.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26975 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Баварии»
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Отдайте деду паспорт и трудовой договор..
ОтветStreetbor
Ответ: Отдайте деду паспорт и трудовой договор..
Ему отдали, он не взял)
ОтветStreetbor
Ответ: Отдайте деду паспорт и трудовой договор..
Похоже наоборот - он сам отобрал паспорт Баварии
К сожалению, но на Нойера нельзя рассчитывать. Баварии нужно идти путем Барсы, брать молодого и обрубать концы
ОтветЧебураш
Ответ: К сожалению, но на Нойера нельзя рассчитывать. Баварии нужно идти путем Барсы, брать молодого и обрубать концы
Немцы уже подумали и сделали, пожалуйста - Урбиг😁
ОтветЧебураш
Ответ: К сожалению, но на Нойера нельзя рассчитывать. Баварии нужно идти путем Барсы, брать молодого и обрубать концы
Не знал что Барса евнуха взяла
Материалы по теме
Нойер вернется в сборную Германии на ЧМ-2026. 40-летний вратарь «Баварии» договорился с Нагельсманном и Феллером и будет 1-м номером (Флориан Плеттенберг)
16 мая, 16:46
Нойер о продлении контракта с «Баварией»: «Убежден в правильности решения. Мы можем победить любого, у нас потрясающие состав и тренеры»
15 мая, 20:27
«Бавария» продлила контракты с 40-летним Нойером и 37-летним Ульрайхом до 2027 года
15 мая, 15:14
40-летний Нойер включен в предварительную заявку Германии на ЧМ-2026. Возвращение вратаря в сборную «вполне возможно» (Флориан Плеттенберг)
14 мая, 17:22
