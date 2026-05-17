  • «Крылья Советов» обыграли «Акрон» – 4:1. Рассказов забил, Витюгов сделал дубль, Рахманович и Базилевский реализовали пенальти
«Крылья Советов» обыграли «Акрон» – 4:1. Рассказов забил, Витюгов сделал дубль, Рахманович и Базилевский реализовали пенальти

«Крылья Советов» победили «Акрон» в последнем туре РПЛ.

«Крылья Советов» обыграли «Акрон» (4:1) в 30-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Самара Арене».

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 30 тур
17 мая 15:00, Самара Арена
Крылья Советов
Завершен
4 - 1
2.97xG1.58
Акрон
90’
Базилевский
85’
  Базилевский
Песьяков   Фролов
76’
Витюгов   Столбов
66’
66’
Марадишвили   Базилевский
61’
Р. Фернандес   Попенков
61’
Джурасович   Дмитриев
61’
Беншимол   Хосонов
Ороз   Гальдамес
57’
Баняц   Дани Фернандес
57’
Рахманович   Игнатенко
57’
Чернов
53’
46’
Джаковац   Бистрович
2тайм
Перерыв
Божин
45’
+1’
Рахманович
45’
+1’
45’
+1’
Беншимол
45’
+1’
Эшковал
  Рассказов
43’
  Витюгов
41’
  Витюгов
34’
  Рахманович
12’
Крылья Советов
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Ороз, Витюгов, Бабкин, Олейников, Баняц, Рассказов, Рахманович
Запасные: Баняц, Лепский, Песьяков, Ороз, Рахманович, Кокарев, Евгеньев, Рекена, Сутормин, Марин, Джеффри, Витюгов
1тайм
Акрон:
Васютин, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Роча, Марадишвили, Джурасович, Джаковац, Болдырев, Беншимол, Пестряков
Запасные: Марадишвили, Джаковац, Р. Фернандес, Джурасович, Беншимол, Гудиев, Аревало, Дзюба, Тереховский, Эшковал, Кузьмин
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Крылья будут единоличными хозяевами Самары арены)
Крылья просто красавцы... В конце чемпионата, 2 выноса Москвы, и уверенная победа над соседями
Крылья - забивают второй мяч
Генич спустя 10 минут: "пока ни одна команда не забила 2 мяча"
Крылья: "мы тебе что, шутка, что ли? Получайте ещё 2."
Так интересно , что скажет кое кто после назначения булатова , совсем другой клуб . Да были промахи в виде игру с Оренбургом , но команда совсем по-другому заиграла … Самара вперед 👏 удивляет количество дизлайков на ветке в пользу Самары ) но Акрон сегодня проиграет крупно .
Крылья просто деклассировали акрон
ОтветЮлия Закаблукова
Крылья просто деклассировали акрон
Комментарий скрыт
Крылья сегодня радуют))
Любимые "Крылья Советов" с уверенной победой в областном дерби! Атмосфера была огонь, 26 тысяч болельщиков на трибунах!
Годами защищала тут от болельщиков Макса Витюгова, которые гнали его из команды. Ибо это один из немногих игроков клуба, который всегда бьётся за клуб и за эмблему, и уж в самоотдаче ему не откажешь. И очень рада, что именно в этом важнейшем матче Макс дважды сказал своё слово🥳 видимо, рождение дочки окрылило🥰
Единственное - не поняла столь ранней замены Песьякова на Фролова. Понятное дело, что это был прощальный матч Жени, но почему бы не выпустить его на поле хотя бы за 3-5 минут до конца? Хотя, конечно, один фиг, счёт был 4:0, и игра была сделана. Момент очень красивый получился, спасибо Фролову за годы в команде и за тот легендарный сейв а матче со Спартаком три года назад.
Всех болельщиков Крыльев и неравнодушных, с победой! 🇸🇱 Самара - ЗБС! 🇸🇱
Вперед, Крылья!
С победой, КС! Что значит, когда не физрук у руля команды
И отдельно ещё по Витюгову. Удивительно, но факт - это единственный на данный момент игрок команды (не считая Фролова, конечно), который отыграл в клубе все шесть сезонов подряд с момента своего прихода в Самару. Удивительно, но факт - это последний игрок из того "легендарного" чертановского десанта (Ломаев, Солдатенков, Сарвели, Пруцев, Витюгов и прости Будда, Цыпченко), который переходил к нам вытаскивать нас из ФНЛ. Даже Осинькин уже в Сочи, а Макс в "Крыльях".
Были времена, когда сидел на лавке плотно, были времена, когда был весь в травмах, были времена, когда играл стабильно и был игроком основы. Но даже когда присаживался на лавку, никогда не ныл, не истерил, не психовал. Просто пахал.
Здоровья Максу, без травм! И с важнейшим для команды дублем!
ОтветReggi
А что удивляться то тренеришки Маги нет ,в состав вернулись футболисты.
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
6 минут назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы?
22 минуты назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
25 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
31 минуту назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
52 минуты назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
56 минут назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
44 минуты назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе'': «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
