Невилл про пост Салаха о «Ливерпуле»: «Он бросил гранату посреди комнаты, из которой выходит. Это им не поможет. Если бы это был игрок «МЮ», я бы пришел в ярость»

Невилл о посте Салаха: он бросил гранату посреди комнаты, из которой сам выходит.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на публикацию вингера «Ливерпуля » Мохамеда Салаха .

Вчера «красные» уступили «Астон Вилле» со счетом 2:4 в 37-м туре АПЛ . После матча египтянин опубликовал пост, раскритиковав игру команды в этом сезоне.

«Он выдернул чеку из гранаты и бросил ее посреди комнаты. Комнаты, из которой он, кстати, выходит (смеется).

Это не здорово. Если бы это был игрок «Манчестер Юнайтед », я бы пришел в ярость. Но нельзя заставить молчать игроков такого типа, таких личностей. Если им есть что сказать, они это скажут. И скажут в тот момент, когда, возможно, вы не захотите этого слышать.

Его комментарий о многом говорит. Не думаю, что Слот приветствует это в любом случае. Но Салах доиграет до конца сезона и покинет команду, его там не будет. Учитывая новости про Хаби Алонсо [в «Челси»] , Слот, видимо, останется на следующий сезон. Решение можно было бы принять раньше, но пока у них все в порядке, они еще попадают в Лигу чемпионов. Пусть сами разбираются со своими проблемами, не Гари Невиллу говорить им что делать, но Салах дал говорящий комментарий, и это им не поможет», – заявил Невилл.