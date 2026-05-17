  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Невилл про пост Салаха о «Ливерпуле»: «Он бросил гранату посреди комнаты, из которой выходит. Это им не поможет. Если бы это был игрок «МЮ», я бы пришел в ярость»
0

Невилл про пост Салаха о «Ливерпуле»: «Он бросил гранату посреди комнаты, из которой выходит. Это им не поможет. Если бы это был игрок «МЮ», я бы пришел в ярость»

Невилл о посте Салаха: он бросил гранату посреди комнаты, из которой сам выходит.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на публикацию вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Вчера «красные» уступили «Астон Вилле» со счетом 2:4 в 37-м туре АПЛ. После матча египтянин опубликовал пост, раскритиковав игру команды в этом сезоне.

«Он выдернул чеку из гранаты и бросил ее посреди комнаты. Комнаты, из которой он, кстати, выходит (смеется).

Это не здорово. Если бы это был игрок «Манчестер Юнайтед», я бы пришел в ярость. Но нельзя заставить молчать игроков такого типа, таких личностей. Если им есть что сказать, они это скажут. И скажут в тот момент, когда, возможно, вы не захотите этого слышать.

Его комментарий о многом говорит. Не думаю, что Слот приветствует это в любом случае. Но Салах доиграет до конца сезона и покинет команду, его там не будет. Учитывая новости про Хаби Алонсо [в «Челси»] , Слот, видимо, останется на следующий сезон. Решение можно было бы принять раньше, но пока у них все в порядке, они еще попадают в Лигу чемпионов. Пусть сами разбираются со своими проблемами, не Гари Невиллу говорить им что делать, но Салах дал говорящий комментарий, и это им не поможет», – заявил Невилл.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26972 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
соцсети
logoГари Невилл
logoМанчестер Юнайтед
logoАрне Слот
logoХаби Алонсо

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
В прошлом сезоне Салах наслаждался футболом от Слота, на самих игроках тоже неменьшая ответственность, часто точный пас на 5 метров сделать не могут, даже без давления, постоянные позиционные ошибки, из-за которых, пол команды вообще из игры выпадают, как будто просто играть разучились, вообще не ясно, что происходит.
ОтветHardSmoke
В прошлом сезоне Салах наслаждался футболом от Слота, на самих игроках тоже неменьшая ответственность, часто точный пас на 5 метров сделать не могут, даже без давления, постоянные позиционные ошибки, из-за которых, пол команды вообще из игры выпадают, как будто просто играть разучились, вообще не ясно, что происходит.
Кое гле не сешало бы поставить точку) А то будто про прошлый сезон .
А та4, в прогоом сезоне они больше играли в Юрген-футбол. И в середине сезона потихонечку взодит Арневый ватокат.
В этом сезоне успехи - полностью заслуга голландца. Так как игроки профи и играют по его дирижированию, ни на йоту не отходя от установок.
ОтветHardSmoke
В прошлом сезоне Салах наслаждался футболом от Слота, на самих игроках тоже неменьшая ответственность, часто точный пас на 5 метров сделать не могут, даже без давления, постоянные позиционные ошибки, из-за которых, пол команды вообще из игры выпадают, как будто просто играть разучились, вообще не ясно, что происходит.
ясно что происходит. Игрокам надоел слот и его ущербная игра, которая из себя ничего не представляет. после сезона Клоппа он не стал сознательно менять всю модель, но добавилось немного дисциплины в атаке.
С нового сезона уже пошла какая то дичь, которая никого не устраивает. за год полностью Утратилась идентичность клуба.
Заявление Салаха было явно с одобрения команды, потому что его лайкнули вообще все кроме слизняка гакпо и ВВД (по понятным причинам), даже те кто больше не в клубе - вейналдум/диаз/нуньез/фирмино/клопп/хендерсон, тайлер мортон из лиона/эллиот из АВ и тд... и даже гравенберг))
Это по сути плевок и в слота и хьюза/эдвардса, которые творят непонятно что.

Слот полностью потерял не только доверие фанатов но и раздевалку и как они планируют в таком состоянии начинать следующий сезон вообще непонятно.
Мо имеет права так говорить, легенда клуба. И лысый голландский черт это знает. Ему это Кертис прямо в глаза говорил, за что потом на лавке сидел. И еще тут огромная претензия к вялому ВВД, который вечно руками на поле машет, но боится тренеру-земляку слова сказать.

"Перепалка произошла после одного из болезненных поражений команды (британские инсайдеры из Indykaila News указывали на матч против «Борнмута»). Кёртис Джонс, высказали Слоту претензии по поводу выбранной тактики и самоотдачи. Он начал кричать на главного тренера, и их противостояние стало настолько агрессивным, что партнерам по команде пришлось разнимать тренера и футболиста, чтобы не допустить драки. Сразу после конфликта, в конце январского трансферного окна, Джонс всерьез запросил трансфер и согласился на переход в миланский «Интер». Однако руководство «Ливерпуля» и сам Слот заблокировали сделку, сославшись на слишком короткую скамейку запасных."
То что команда должна играть в более атакующий футбол, это называется - бросать гранату посреди комнаты, из которой выходит?
Ответlfc4ver_93
То что команда должна играть в более атакующий футбол, это называется - бросать гранату посреди комнаты, из которой выходит?
Невилл — клоун. Из-за его высказываний даже фанаты МЮ ловят испанский стыд
Ой, а Роналду и его интервью Пирсу Моргану?
Я вот одно не понимаю: вроде руководство фсг всегда поддерживают фанатов и жителей Ливерпуля, и цену на билет не подняли уже второй раз, так скажем услышали фанатов и жителей. Но по вопросу тренера и результата команды, будто игнорируют. Фанаты и петицию собрали вроде с многомиллионным подписей, а тут уперлись в этого лысого, доверяя аналитикам вроде Эдвардса. Тут даже аналитики не правы, если бы во второй половины были бы изменение но результат был, то могли записать на то, что травмы и перестройка все таки требует время. Но, игры как не было с начала сезона так и нету. Из грозного атакующего хеви метал Ливерпуля не осталось ничего. Все в тыкву превратил со своим владением этот индюк. Очень даже заметно и видно, что и ребята не верят в него и не хотят жопу рвать за Слота. А он всем сука говорит, что он будет тренировать в след сезоне. Боюсь история Роджерса повторится в октябре. А это значит, что мы не один а два сезона потеряем. Хотя Роджерс показывал более симпотный футбол чем этот убогий тренер
90% успеха - это игроки. Последний сезон Клоппа от первого сезона Слота - игроки одни и те же и игра и там и там сильная с небольшими корректировками от Слота. Что ему нужно было сделать дальше: максимально сохранить команду, но он с руководством поверил в свою гениальность. Мол игроки - это вторично. Как можно было при погибшем Жоте отпустить Диаса? Это же смерть футбольного интеллекта команды в центре атаки. Повышай ему зарплату до уровня других топов и он никуда не уйдет (у него же мизерная зарплата была). Далее сохраняй и других игроков (Эллиот, Каунаса, Нуньес и др); дайте Тренту больше ЗП, поскольку и они важны были и не зря были на своем месте у Клоппа. Но он начал двигать фигуры в футбольных шахматах; воткнул пол ярда фунтов непонятно во что и поплатился. Одназначная отставка не только тренера, но и руководителя рекрутингова отдела!
ОтветJack Smith_
90% успеха - это игроки. Последний сезон Клоппа от первого сезона Слота - игроки одни и те же и игра и там и там сильная с небольшими корректировками от Слота. Что ему нужно было сделать дальше: максимально сохранить команду, но он с руководством поверил в свою гениальность. Мол игроки - это вторично. Как можно было при погибшем Жоте отпустить Диаса? Это же смерть футбольного интеллекта команды в центре атаки. Повышай ему зарплату до уровня других топов и он никуда не уйдет (у него же мизерная зарплата была). Далее сохраняй и других игроков (Эллиот, Каунаса, Нуньес и др); дайте Тренту больше ЗП, поскольку и они важны были и не зря были на своем месте у Клоппа. Но он начал двигать фигуры в футбольных шахматах; воткнул пол ярда фунтов непонятно во что и поплатился. Одназначная отставка не только тренера, но и руководителя рекрутингова отдела!
Абсолютно верно, только вот с трентом не соглашусь. Трент специально подписал 4 х летний контракт в 2021 году. Ему предложили зп на равне с Салахом. Он сам не хотел остаться. Мол, все что можно было выиграл пора новый вызов принимать. Диаза тоже не нужно было отпускать. Фикса у него была маленькая но бонусы получал бешеных. Ливерпуль платит самые большие бонусы
ОтветJack Smith_
90% успеха - это игроки. Последний сезон Клоппа от первого сезона Слота - игроки одни и те же и игра и там и там сильная с небольшими корректировками от Слота. Что ему нужно было сделать дальше: максимально сохранить команду, но он с руководством поверил в свою гениальность. Мол игроки - это вторично. Как можно было при погибшем Жоте отпустить Диаса? Это же смерть футбольного интеллекта команды в центре атаки. Повышай ему зарплату до уровня других топов и он никуда не уйдет (у него же мизерная зарплата была). Далее сохраняй и других игроков (Эллиот, Каунаса, Нуньес и др); дайте Тренту больше ЗП, поскольку и они важны были и не зря были на своем месте у Клоппа. Но он начал двигать фигуры в футбольных шахматах; воткнул пол ярда фунтов непонятно во что и поплатился. Одназначная отставка не только тренера, но и руководителя рекрутингова отдела!
Да сколько можно уже. Про ТАА уже все расписали давным давно, ему предлагали контракт и зп такую же как в Реале + через год капитанскую повязку. Про Куансу и Эллиота вообще бред. Ну грели бы парни лавку весь сезон, что бы это изменило? На Диаса все молятся, глядя как он в Баварии зажигает, но что мешало ему так играть в Ливерпуле? Ни при Клоппе ни при Слоте он таких цифр не выдавал. Логично, что клуб выбрал более молодого Гакпо. Проблема руководства в том, что они отпустиди всех быстрых игроков не купив им альтернативу.
А что он такого сказал? То что на уме у каждого болельщика и любого причастного к клубу?
Какая там поговорка была: со своим уставом в чужой монастырь не лезут

??

Нафига это Невиллу?
ОтветCaleb Marvin
Какая там поговорка была: со своим уставом в чужой монастырь не лезут ?? Нафига это Невиллу?
Не опохмелился с утра? Он прямым текстом говорит, не Гари Невиллу говорить Ливерпулю что делать. Он - эксперт. Его спросили, он ответил. Видимо, чтобы это понимать нужно вести трезвый образ жизни???
ОтветCaleb Marvin
Какая там поговорка была: со своим уставом в чужой монастырь не лезут ?? Нафига это Невиллу?
Быть может он участвует в медиа Английского футбола?
Вангую, салах ещё даст 3часовое вью, обосрав всех кого можно. У него уже был конфликт с клоппом, потом супер сезон при слоте ибо тот разрешил не обороняться, на второй сезон слот козел ибо посмел заменить, оставить в запасе его.
Хэви метал футбол будет, если клоппы будут салахов гонять в защиту, сажать, менять.
Время валить в пустыню, пока вообще всю репутацию не уничтожил
Ответdi.mss
Вангую, салах ещё даст 3часовое вью, обосрав всех кого можно. У него уже был конфликт с клоппом, потом супер сезон при слоте ибо тот разрешил не обороняться, на второй сезон слот козел ибо посмел заменить, оставить в запасе его. Хэви метал футбол будет, если клоппы будут салахов гонять в защиту, сажать, менять. Время валить в пустыню, пока вообще всю репутацию не уничтожил
Вполне в стиле Салаха будет, если даст 🤣
Ответdi.mss
Вангую, салах ещё даст 3часовое вью, обосрав всех кого можно. У него уже был конфликт с клоппом, потом супер сезон при слоте ибо тот разрешил не обороняться, на второй сезон слот козел ибо посмел заменить, оставить в запасе его. Хэви метал футбол будет, если клоппы будут салахов гонять в защиту, сажать, менять. Время валить в пустыню, пока вообще всю репутацию не уничтожил
Человек не дурак и видит что творится в клубе. Он житель Ливерпуля, и наверное каждый день получает письма от фанатов и жителей, может и общается. Он сказал ровно те слова, который будь у меня такой шанс, я бы тоже точно так ж сказал руководству. Нужно быть слепым, что бы не видит игру и уператся в аналитиков
апдейт - даже тряпка гакпо лайкнул
ОтветStewart Крепкий
апдейт - даже тряпка гакпо лайкнул
Лайкнул Невилла или Салаха?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мохамед Салах: «Хочу, чтобы «Ливерпуль» снова напоминал атакующую команду в стиле хэви-метал, которую боятся соперники, и которая выигрывает трофеи. Эту идентичность нужно восстановить»
16 мая, 15:16
Салах ведет переговоры с «Фенербахче» и хочет получать 20 млн евро в год (A Spor)
1 мая, 03:19
Рекомендуем
Главные новости
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
6 минут назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
22 минуты назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
25 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
31 минуту назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
52 минуты назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
56 минут назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
44 минуты назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем