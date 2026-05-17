Невилл про пост Салаха о «Ливерпуле»: «Он бросил гранату посреди комнаты, из которой выходит. Это им не поможет. Если бы это был игрок «МЮ», я бы пришел в ярость»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на публикацию вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Вчера «красные» уступили «Астон Вилле» со счетом 2:4 в 37-м туре АПЛ. После матча египтянин опубликовал пост, раскритиковав игру команды в этом сезоне.
«Он выдернул чеку из гранаты и бросил ее посреди комнаты. Комнаты, из которой он, кстати, выходит (смеется).
Это не здорово. Если бы это был игрок «Манчестер Юнайтед», я бы пришел в ярость. Но нельзя заставить молчать игроков такого типа, таких личностей. Если им есть что сказать, они это скажут. И скажут в тот момент, когда, возможно, вы не захотите этого слышать.
Его комментарий о многом говорит. Не думаю, что Слот приветствует это в любом случае. Но Салах доиграет до конца сезона и покинет команду, его там не будет. Учитывая новости про Хаби Алонсо [в «Челси»] , Слот, видимо, останется на следующий сезон. Решение можно было бы принять раньше, но пока у них все в порядке, они еще попадают в Лигу чемпионов. Пусть сами разбираются со своими проблемами, не Гари Невиллу говорить им что делать, но Салах дал говорящий комментарий, и это им не поможет», – заявил Невилл.
В этом сезоне успехи - полностью заслуга голландца. Так как игроки профи и играют по его дирижированию, ни на йоту не отходя от установок.
С нового сезона уже пошла какая то дичь, которая никого не устраивает. за год полностью Утратилась идентичность клуба.
Заявление Салаха было явно с одобрения команды, потому что его лайкнули вообще все кроме слизняка гакпо и ВВД (по понятным причинам), даже те кто больше не в клубе - вейналдум/диаз/нуньез/фирмино/клопп/хендерсон, тайлер мортон из лиона/эллиот из АВ и тд... и даже гравенберг))
Это по сути плевок и в слота и хьюза/эдвардса, которые творят непонятно что.
Слот полностью потерял не только доверие фанатов но и раздевалку и как они планируют в таком состоянии начинать следующий сезон вообще непонятно.
"Перепалка произошла после одного из болезненных поражений команды (британские инсайдеры из Indykaila News указывали на матч против «Борнмута»). Кёртис Джонс, высказали Слоту претензии по поводу выбранной тактики и самоотдачи. Он начал кричать на главного тренера, и их противостояние стало настолько агрессивным, что партнерам по команде пришлось разнимать тренера и футболиста, чтобы не допустить драки. Сразу после конфликта, в конце январского трансферного окна, Джонс всерьез запросил трансфер и согласился на переход в миланский «Интер». Однако руководство «Ливерпуля» и сам Слот заблокировали сделку, сославшись на слишком короткую скамейку запасных."
