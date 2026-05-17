«Зенит» – прекрасный раздражитель, у «Ростова» будет сумасшедшая мотивация, могут выиграть. «Краснодару» надо брать свое и ждать». Бояринцев о гонке в РПЛ

Бояринцев: «Зенит» – раздражитель, у «Ростова» будет сумасшедшая мотивация.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы «Ростова» в матче против «Зенита».

В 30-м туре Мир РПЛ ростовчане дома встретятся с сине-бело-голубыми. Петербуржцам нужна ничья или победа, чтобы стать чемпионами. В параллельном матче «Краснодар », отстающий на 2 очка в таблице, сыграет с «Оренбургом».

– «Ростов» может удивить. Любая команда может сотворить сенсацию. У «Ростова» будет сумасшедшая мотивация, потому что «Зенит» – прекрасный раздражитель. У команды Джонатана Альбы хорошее настроение после побед в последних матчах. Возможно, «Ростов » отберет очки у «Зенита » и выиграет у петербуржцев.

– Чего не хватило «Краснодару» в матче с «Динамо» (1:2)?

– Команде не удалось забить в нужный момент. Они перехватили инициативу, но подвела реализация. Удача в этот день была на стороне «Динамо». «Краснодару» надо все равно брать свое в последнем туре и ждать, что «Зенит» проиграет, – сказал Бояринцев.