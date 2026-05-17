  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» – прекрасный раздражитель, у «Ростова» будет сумасшедшая мотивация, могут выиграть. «Краснодару» надо брать свое и ждать». Бояринцев о гонке в РПЛ
0

«Зенит» – прекрасный раздражитель, у «Ростова» будет сумасшедшая мотивация, могут выиграть. «Краснодару» надо брать свое и ждать». Бояринцев о гонке в РПЛ

Бояринцев: «Зенит» – раздражитель, у «Ростова» будет сумасшедшая мотивация.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы «Ростова» в матче против «Зенита».

В 30-м туре Мир РПЛ ростовчане дома встретятся с сине-бело-голубыми. Петербуржцам нужна ничья или победа, чтобы стать чемпионами. В параллельном матче «Краснодар», отстающий на 2 очка в таблице, сыграет с «Оренбургом».

– «Ростов» может удивить. Любая команда может сотворить сенсацию. У «Ростова» будет сумасшедшая мотивация, потому что «Зенит» – прекрасный раздражитель. У команды Джонатана Альбы хорошее настроение после побед в последних матчах. Возможно, «Ростов» отберет очки у «Зенита» и выиграет у петербуржцев.

– Чего не хватило «Краснодару» в матче с «Динамо» (1:2)?

– Команде не удалось забить в нужный момент. Они перехватили инициативу, но подвела реализация. Удача в этот день была на стороне «Динамо». «Краснодару» надо все равно брать свое в последнем туре и ждать, что «Зенит» проиграет, – сказал Бояринцев.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26972 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoОренбург
logoДинамо Москва
logoДжонатан Альба
психология
logoДенис Бояринцев
logoКраснодар

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
На самом деле свидетели секты "второго чемпионства Краснодара", вещаюшие из ящика, про "Всю Росиию, которая будет сегодня болеть за Ростов" делают только хуже для команды Галицкого.
Вот почитают игроки Ростова всю эту муть и выйдут с супермотивацией на трясущихся ногах "За нами страна, отступать некуда..."
А посколько это не внутренняя мотивация как у Динамо была с местью за Кубок и просранное два года назад чемпионство - такая накачка кончается быстро и дальше наступает пофигизм.
ОтветТасманиец
На самом деле свидетели секты "второго чемпионства Краснодара", вещаюшие из ящика, про "Всю Росиию, которая будет сегодня болеть за Ростов" делают только хуже для команды Галицкого. Вот почитают игроки Ростова всю эту муть и выйдут с супермотивацией на трясущихся ногах "За нами страна, отступать некуда..." А посколько это не внутренняя мотивация как у Динамо была с местью за Кубок и просранное два года назад чемпионство - такая накачка кончается быстро и дальше наступает пофигизм.
Искренне веришь, что футболисты Ростова только тем и занимаются, что читают предсказания "оракулов" ?
ОтветАлексеич (Ростов-Дон)
Искренне веришь, что футболисты Ростова только тем и занимаются, что читают предсказания "оракулов" ?
А они только из утюгов сейчас не вещают, хочешь не хочешь услышишь...
У Оренбурга будет супер мотивация против Краснодара. Так тоже можно написать
ОтветЗенитчик23
У Оренбурга будет супер мотивация против Краснодара. Так тоже можно написать
А у Зенита против Ростова...
ОтветЗенитчик23
У Оренбурга будет супер мотивация против Краснодара. Так тоже можно написать
Это никому не интересно, комментариев и плюсов много не наберёт)
Не пойму, а что значит, Краснодару надо брать своё? Ему что, кто-то должен? Наоборот, это Краснодар должен Оренбургу за руку Тормене в прошлом сезоне. Которая оказалась и не рука вовсе, в отличии от руки Дивеева и Умярова.
ОтветАлександр Жердин
Не пойму, а что значит, Краснодару надо брать своё? Ему что, кто-то должен? Наоборот, это Краснодар должен Оренбургу за руку Тормене в прошлом сезоне. Которая оказалась и не рука вовсе, в отличии от руки Дивеева и Умярова.
Брать своё - это он про 2-е место Краснодара.
Не дай бог. Ростов пусть достойно проиграет. А хамам и провокаторам из краса второе место это даже больше чем они заслужили. Устроили плач Ярославны на сю рассею. Поделом!
Песьяков из Ростова уже дарил Зениту титул. Могут повторить)
"Ростову" надо проиграть, а "Краснодару" - провалиться пропадом в ФНЛ!
Ростов может удивить , но может удивить и Оренбург
Прекрасный раздражитель это стимуляция Галицким судей. Но думаю что этот распиареный лузер всё равно обделается.
«Зениту» надо все равно брать свое в последнем туре и не ждать, что «Краснодар» проиграет.
Все кто здесь пишет, что Ростов выйдет играть слабым составом — не надейтесь, на подножке проехать. В РПЛ любая команда в состоянии выигать у любой. Это аксиома. Шансов у Зенита много больше, но это не значит, что у Ростова их нет.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ростов» ничего не отдаст просто так. Если забьет первым, «Зениту» будет сложно». Радимов о матче 30-го тура
17 мая, 01:31
Шикунов считает, что большая часть России будет болеть за «Ростов» в игре с «Зенитом»: «У нас всегда любят слабых больше, чем сильных. Бедные и богатые – завтра такой матч»
16 мая, 19:43
Александр Мостовой: «Как «Зенит» может отдать титул? Вы, что, думаете, они не сыграют в Ростове вничью? Кто в это поверит? Никто! «Краснодару» нужно надеяться на чудо»
16 мая, 15:45
«Зенит» уже не упустит шанс стать чемпионом. Обыграет «Ростов», сто процентов». Наумов о гонке в РПЛ
16 мая, 06:14
Рекомендуем
Главные новости
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
6 минут назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
22 минуты назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
25 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
31 минуту назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
52 минуты назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
56 минут назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
44 минуты назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем